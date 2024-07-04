Düzce\'de Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluştu

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Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Bağa Bak Üzüm Olsun Yaprağı Senin Olsun" projesi ile yüzde 100 Bakanlık desteğine sahip üzüm fidanlarının dikimi ile kadın çiftçiler tarımsal yenilikler ile buluştu.

Düzce'nin Çilimli İlçesinde yer alan İshaklar köyünde 2 kadın çiftçiye, Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ile 2 dekar alana bölgeye uygun telli terbiye sistemli Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil edilen "Spil Karası" ve "Efem" hem sofralık hem de yapraklık üzüm çeşitlerinin dikimi gerçekleşti.

İl Müdürü Esra Uzun telli terbiye sistemli hem sofralık hem de yapraklık çeşitlerle kurulan üzüm bahçelerinin Düzce için için bir ilk olduğunu söyledi.

Bu proje ile kadın çiftçilerin modern tarım teknikleri ve yenilikçi ürünlerle tanışmasını sağlayarak verimliliğin artırılması, kadın çiftçilerle birlikte yeni üzüm çeşitlerinin tanıtılması ve bölgesel kalkınmaya da katkı sağlayacak. - DÜZCE