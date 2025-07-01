Düzce\'de Kan Bağışı Etkinliği

DÜZCE(İHA) – Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi bahçesinde konuşlandırılan Türk Kızılay'ı kan bağış aracını ziyaret etti.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Türk Kızılay'ı Düzce Şubesi iş birliğinde düzenlenen kan bağışı etkinliğinde, vatandaşların ve sağlık çalışanlarının kan bağışına olan ilgisi dikkat çekti. Kan bağışı farkındalığını artırmayı amaçlayan etkinliğe İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'ın yanı sıra hastane yöneticileri ve sağlık personeli de katılım sağladı.

Etkinlik kapsamında gönüllü olarak kan bağışında bulunan vatandaşlara ve hastane personeline teşekkür eden Dr. Yılmaz, "Kan, acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Bu bilinçle hareket ederek gönüllü kan bağışında bulunan herkese teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı düzenli kan bağışı yapmaya ve bu konuda duyarlılık göstermeye davet ediyorum" dedi.

Kan bağışı etkinliği gün boyunca devam etti. - DÜZCE