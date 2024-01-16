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Düzce'de Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı Tamamlandı - Son Dakika
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Düzce'de Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı Tamamlandı

Düzce'nin İslahiye Köyü mevkiinde yapılan kapalı yüzme havuzu inşaatı son aşamaya gelerek tamamlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, yarı olimpik yüzme havuzunu gezerek incelemelerde bulundu. Islahiye Köyü mevkiine yapımı tamamlanan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun geçici kabulü yapıldı. Havuzun en kısa sürede hizmete girmesi planlanmaktadır.

Düzce\'de Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı Tamamlandı
16.01.2024 - 11:04,
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin İslahiye Köyü mevkiinde yapılan kapalı yüzme havuzu inşaatında son aşamaya gelindi.

Düzce'nin Islahiye Köyü mevkiine yapılan ve 4 ilçeyi kapsayan Kapalı Yüzme Havuzu inşaatında sona gelindi. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, yarı olimpik yüzme havuzunu gezerek incelemelerde bulundu. Çilimli, Cumayeri, Gölyaka ve Gümüşova'yı kapsayan Islahiye Köyü mevkiine yapımı tamamlanan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun geçici kabulü yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan yarı olimpik yüzme havuzu en kısa sürede hizmete girmesi planlanmakta. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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