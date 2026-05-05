Düzce\'de Kariyer Konferansı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen Milletvekili Ercan Öztürk, sosyal hizmet ve hemşirelik bölümü öğrencileri için isimsiz kahramanlar olduğunu söyledi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen 'Gençlikten Geleceğe Kariyerini İnşa Et' adlı konferansta öğrencilerle buluştu. Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, kariyerin düz bir yol değil, inişli çıkışlı bir yol olduğunu belirterek kariyer inşasında kontrol edilebilen ve edilemeyen faktörler olduğunu söyledi. Kariyer yolunda en kritik noktayı kendini tanımak ve ne istediğini bilmek şeklinde açıklayan Kayıkçı, bu yolda uzun soluklu ve planlı çalışmalar yapmanın önemine değindi.

"Doğru hedefler belirleyin"

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, kariyer planlamasının bireyin hayatını şekillendiren önemli zorlu süreçlerinden biri olduğunu ifade ederek, doğru hedefler belirlemenin, yetenekleri geliştirmenin ve geleceği sağlam temeller üzerine kurabilmenin önemi üzerinde durdu. Bilginin yüzde 10'unun derslerde, yüzde 90'ının ise gerçek hayatta ve sosyal faaliyetlerde öğrenilebileceğini işaret eden Sözbir, bu tür etkinliklerde uzmanlardan edinilen tecrübelerin, kişilerin eksikliklerini gidermede büyük fayda sağladığının altını çizdi. Düzce Üniversitesi'nin de sosyal transkript uygulamasıyla öğrencilerine akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve gönüllülük alanlarındaki etkinliklerini belgeleyebilme ve bu belgeleri akademik ya da sektörel başvurularda kullanabilme imkanı sunduğunu belirten Nedim Sözbir, birikimi ve tecrübesini paylaşacak olan Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'e teşekkür etti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Deniz Oruç'un, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'ün özgeçmişini okumasıyla devam eden etkinlikte, öğrencilerin sorularını yanıtlayan Öztürk, Sosyal Hizmet ve Hemşirelik Bölümü öğrencilerine kariyer ve meslek alanlarıyla ilgili yol gösterici bilgiler paylaştı.

"İşin öznesi insan"

25 yıllık sosyal hizmet alanındaki birikimini topluma aktarabilmek ve daha iyi hizmet edebilmek için siyasete atıldığını dile getiren Ercan Öztürk, öğrencilerin isimsiz kahramanlar olarak toplumun zor zamanlarında yanlarında olacaklarını ifade etti. Üniversitedeki teorik bilgiyi sağlam almak gerektiğini söyleyen Öztürk, öğrencilerin asıl deneyimi sahada elde edebileceklerini, insanların hayatlarını etkileyen kararlara imza atacaklarını ve insanların hayatlarına dokunacaklarını sözlerine ekledi.

Düzce'de hayata geçirdikleri Türkiye'de örnek olan projelerden de söz eden Ercan Öztürk, sosyal hizmet alanında işin öznesinin insan olduğunu belirterek, bu alanı meslek olarak değil, yaşam tarzı olarak benimsemenin önemine dikkat çekti.

Geleceğin Sosyal Hizmet Uzmanı olacak öğrencilerin, toplumsal travmaları ölçerek, sorunlara çözüm getirecek çalışmalar yapacaklarını ifade eden Ercan Öztürk, onların topluma hizmet noktasında şimdiden hazır olmalarını tavsiye etti.

Program, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir tarafından Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'e hediye ve teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi. - DÜZCE