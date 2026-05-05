Düzce'de Kariyer Konferansı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Kariyer Konferansı

Düzce\'de Kariyer Konferansı
05.05.2026 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Üniversitesi öğrencilerine kariyer ve sosyal hizmet konularında bilgi verdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen Milletvekili Ercan Öztürk, sosyal hizmet ve hemşirelik bölümü öğrencileri için isimsiz kahramanlar olduğunu söyledi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen 'Gençlikten Geleceğe Kariyerini İnşa Et' adlı konferansta öğrencilerle buluştu. Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, kariyerin düz bir yol değil, inişli çıkışlı bir yol olduğunu belirterek kariyer inşasında kontrol edilebilen ve edilemeyen faktörler olduğunu söyledi. Kariyer yolunda en kritik noktayı kendini tanımak ve ne istediğini bilmek şeklinde açıklayan Kayıkçı, bu yolda uzun soluklu ve planlı çalışmalar yapmanın önemine değindi.

"Doğru hedefler belirleyin"

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, kariyer planlamasının bireyin hayatını şekillendiren önemli zorlu süreçlerinden biri olduğunu ifade ederek, doğru hedefler belirlemenin, yetenekleri geliştirmenin ve geleceği sağlam temeller üzerine kurabilmenin önemi üzerinde durdu. Bilginin yüzde 10'unun derslerde, yüzde 90'ının ise gerçek hayatta ve sosyal faaliyetlerde öğrenilebileceğini işaret eden Sözbir, bu tür etkinliklerde uzmanlardan edinilen tecrübelerin, kişilerin eksikliklerini gidermede büyük fayda sağladığının altını çizdi. Düzce Üniversitesi'nin de sosyal transkript uygulamasıyla öğrencilerine akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve gönüllülük alanlarındaki etkinliklerini belgeleyebilme ve bu belgeleri akademik ya da sektörel başvurularda kullanabilme imkanı sunduğunu belirten Nedim Sözbir, birikimi ve tecrübesini paylaşacak olan Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'e teşekkür etti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Deniz Oruç'un, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'ün özgeçmişini okumasıyla devam eden etkinlikte, öğrencilerin sorularını yanıtlayan Öztürk, Sosyal Hizmet ve Hemşirelik Bölümü öğrencilerine kariyer ve meslek alanlarıyla ilgili yol gösterici bilgiler paylaştı.

"İşin öznesi insan"

25 yıllık sosyal hizmet alanındaki birikimini topluma aktarabilmek ve daha iyi hizmet edebilmek için siyasete atıldığını dile getiren Ercan Öztürk, öğrencilerin isimsiz kahramanlar olarak toplumun zor zamanlarında yanlarında olacaklarını ifade etti. Üniversitedeki teorik bilgiyi sağlam almak gerektiğini söyleyen Öztürk, öğrencilerin asıl deneyimi sahada elde edebileceklerini, insanların hayatlarını etkileyen kararlara imza atacaklarını ve insanların hayatlarına dokunacaklarını sözlerine ekledi.

Düzce'de hayata geçirdikleri Türkiye'de örnek olan projelerden de söz eden Ercan Öztürk, sosyal hizmet alanında işin öznesinin insan olduğunu belirterek, bu alanı meslek olarak değil, yaşam tarzı olarak benimsemenin önemine dikkat çekti.

Geleceğin Sosyal Hizmet Uzmanı olacak öğrencilerin, toplumsal travmaları ölçerek, sorunlara çözüm getirecek çalışmalar yapacaklarını ifade eden Ercan Öztürk, onların topluma hizmet noktasında şimdiden hazır olmalarını tavsiye etti.

Program, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir tarafından Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'e hediye ve teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Kariyer Konferansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 00:26:07. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Kariyer Konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.