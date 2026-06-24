Düzce'de Kendin Topla Kiraz Bahçesi - Son Dakika
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Düzce'de Kendin Topla Kiraz Bahçesi

Düzce\'de Kendin Topla Kiraz Bahçesi
24.06.2026 09:48
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Düzce'deki kiraz bahçesi, ziyaretçilere taze meyve toplama ve doğayla vakit geçirme imkanı sunuyor.

Düzce'de 8 dönümlük araziye kurulan 440 ağaçlık kiraz bahçesi, ziyaretçilerine kendi kopardıkları meyveleri taze şekilde satın alma ve doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sağlıyor.

Arapçiftliği Mahallesi'nde yaşayan Öz ailesi, 14 yıl önce satın aldıkları araziyi zamanla kiraz bahçesine dönüştürdü. Yetiştirdikleri meyveleri vatandaşların da doğrudan tüketebilmesi için arazilerini ziyarete açan aile, "kendin topla" konseptiyle misafirlerini ağırlıyor. Bahçeye gelen ziyaretçiler, istedikleri ağaçtan kopardıkları kirazları tarttırarak ücreti karşılığında satın alabiliyor.

Bahçe sahibi Arzu Öz, söz konusu alanın eşinin kiraza olan merakı dolayısıyla kurulduğunu belirtti. Çocukların meyveleri sadece manav veya pazarlarda değil, dalında görmelerini istediklerini anlatan Öz, "Çocukların doğayla baş başa vakit geçirmelerini arzu ediyoruz. Aileler çocuklarıyla geliyor. Geçmişe özlemleri olan büyüklerimiz, yaşlı teyzelerimiz ve amcalarımız da ziyarete gelerek bize teşekkür ediyor" dedi.

"Yeni nesil bu zevki apartmanlarda yaşayamıyor"

Ailesiyle kiraz toplamaya gelen Zeynep Ölüç ise yıllardır aynı bahçeyi ziyaret ettiklerini ve meyveleri dalından koparmanın ayrı bir zevk verdiğini ifade etti. Doğal ortamda ailecek vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Ölüç, "Dalından topluyoruz, toplarken de yiyoruz. Eskiden kendi bahçemiz, eriğimiz, kirazımız vardı ve toplayabiliyorduk. Ancak şimdiki nesilde böyle bir imkan yok; apartmanların içinde büyüyorlar. Böyle yerlere gelerek çocuklarımıza da bu zevki yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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