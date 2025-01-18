Düzce\'de Kızılay Meydanı için Üç Alternatif Proje İstişaresi

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kent Estetiği Projesi kapsamında mega yenileme çalışmalarının tamamlayıcı unsuru olan Kızılay Meydanı'nın tarihine uygun olarak düzenlenmesini içeren üç alternatif projeyi bölge esnafı ile birlikte değerlendirdi.

Başkan Faruk Özlü, şehir merkezinin kalbi Kızılay Meydanı'nda yapılacak düzenleme ve tarihine uygun yenileme çalışmalarını içeren üç alternatif projeyi değerlendirdi. Bölgeye yönelik daha önce sokaklara göre temaların hazırlandığı ve toplam zemin 15 bin 700 metrekare, uygulama yapılması planlanan 57 bin 882 metrekare dış cephe için hazırlanan üç farklı alternatif bölge esnafının da bulunduğu görüşmede istişare edildi. Kent Estetiği Projesi'nin devamı olarak görülen Kızılay Meydanı'nda öncelikle çarşı konseptinin güçlendirilerek Ulaşım Master Planı'nın bir parçası olarak yayalaştırma ve sokakların aydınlatılması gerekliliği ortak fikir olarak öne çıktı.

Bir tarafı Zincirlikuyu Çarşı'sına çıkan bir tarafı da Asar Kemer Park'a ulaşan bölgede yapılacak çalışmaların ticari yaşama büyük bir katkı yapması beklenirken şehir silüetini de değiştirme etkisi bakımından büyük önem taşıyor. Proje kapsamında alınan yerlerde çalışmaların mülk sahipleri, esnaflar ve kurumların iş birliği içinde yürütülmesi konusunda hemfikir olan taraflar, üç alternatif şeklinde hazırlanan projede uygulama aşamasına geçilmesine de çok az kaldığını belirtti. - DÜZCE