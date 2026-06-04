Kızılay meydan projesi için geri sayım başladı - Son Dakika
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Kızılay meydan projesi için geri sayım başladı

Kızılay meydan projesi için geri sayım başladı
04.06.2026 19:44  Güncelleme: 19:46
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kızılay Meydanı Çarşısı'nda esnafla bir araya gelerek, zemin kaplama, aydınlatma ve cephe yenileme çalışmalarını içeren 3 etaplı yenileme projesini duyurdu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kızılay Meydanı Çarşısı'nda faaliyet gösteren esnaflarla bir araya gelerek, uzun süredir hazırlıkları devam eden Kızılay Meydanı Yenileme Projesi hakkında bilgi verdi.

Düzce Belediyesi tarafından Kızılay Meydanı Çarşısı'nda hayata geçirilecek yenileme projesi için geri sayım başladı. Yaklaşık 2 yıllık hazırlık sürecinin ardından uygulama aşamasına gelen proje kapsamında bölgede zemin kaplamaları ve aydınlatmalar yenilenecek, bina dış cepheleri bütüncül yaklaşımla estetik bir görünüme kavuşturulacak ve bazı sokaklar yayalaştırılacak. Üç etap halinde gerçekleştirilecek çalışmanın, esnafın ticari faaliyetlerini aksatmadan tamamlanması hedefleniyor.

Başkan Faruk Özlü, Kızılay Meydanı Çarşısı esnafıyla bir araya gelerek projeye başlayacaklarını açıkladı. Bölgenin Düzce'nin en eski ticaret merkezlerinden biri olduğunu belirten Özlü, bölgeyi cazibe merkezi halinde getirmek istediklerini söyledi.

Seçim öncesinde Düzce için 100 proje hedefi açıkladıklarını hatırlatan Özlü, Kızılay Meydanı Projesi'nin de bu projelerden biri olduğunu ifade ederek, "Şehrimiz büyüyor. Burası eskimiş kalmamalı, yenilenmeli. 2 sene önce çalışmalara başladık. Projesi bitti. Şimdi inşaata başlayacağız" dedi.

Çalışmaların üç etap halinde yürütüleceğini kaydeden Özlü, "Esnafı rahatsız etmeden, çok işlere engel olmadan etap etap yapacağız. Buranın aydınlatılması, zeminlerin yenilenmesi, bazı sokakların trafiğe kapalı olması gibi bir proje. Cepheler tek tip olacak" diye konuştu.

Yenilenecek çarşının hem esnaf hem de vatandaşlar için daha cazip bir merkez haline geleceğini dile getiren Özlü, "Buraya artı değer kazandıracak bir proje gerçekleştireceğiz. Benim sizden istirhamım bu projeye sahip çıkın, burayı yenileyelim. Burası da cazibe merkezi olsun. Biz size bütün desteği verelim, beraberce yapalım. Şehrimizi güzelleştirelim. Nezih bir eski çarşımız olsun" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca bölgedeki otopark sorununa yönelik planlanan çalışmalar da gündeme geldi. Başkan Özlü, Kızılay Meydanı çevresinde otopark ihtiyacını karşılayacak otomatik otopark projeleri üzerinde çalıştıklarını belirtti.

İmar ve Şehircilik Müdürü Kalender Aydın da proje hakkında teknik bilgiler verdi. Esnaflardan gelen talepler doğrultusunda hazırlanan projede zemin kaplamaları, aydınlatma sistemleri, dükkan dış cepheleri ve üst kat düzenlemelerine ilişkin çalışmaların planlandığını belirten Aydın, "İstanbul Caddesi'nin devamı niteliğinde bir tasarım oluşturduk. Zeminlerde kültür tuğlası kaplama kullanılacak. Bazı sokaklarda ve üst kat cephelerinde farklı renk uygulamaları yapılacak. Dükkanların üst bölümlerinde tente uygulamaları da yer alacak" dedi.

Kızılay Meydanı'nın Düzce'nin hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Aydın, projenin tamamlanmasıyla bölgenin modern bir açık çarşıya dönüşeceğini ifade ederek, "Aydınlatması, zemin kaplamaları ve cephe düzenlemeleriyle vatandaşların rahatlıkla gezebileceği bir açık AVM niteliğine kavuşacak. Türkiye çapında örnek gösterilebilecek önemli bir proje olacak" şeklinde konuştu.

Önümüzdeki günlerde esnaflara proje sunumunun yapılması, ardından da uygulama çalışmalarının başlatılması hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılay meydan projesi için geri sayım başladı - Son Dakika

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