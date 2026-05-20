Düzce'de Konuralp Pilavı Yarışması Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Konuralp Pilavı Yarışması Yapıldı

Düzce\'de Konuralp Pilavı Yarışması Yapıldı
20.05.2026 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de düzenlenen pilav yarışmasında dereceye girenlere altın ödüller verildi.

Düzce'de Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Konuralp Pilavı" yapma yarışmasında hünerlerini sergileyen kadınlardan dereceye girenlere altın hediye edildi.

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte, Osmanlı saray mutfağına özgü Konuralp pirinci ile hazırlanan etli ve nohutlu pilavlar görücüye çıktı. Yarışmada hazırlanan pilavlar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Prof. Dr. Muhittin Tayfur, Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü'nden Öğr. Gör. Mete Han Üner ile Öğr. Gör. Ömer Yavuz'dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Sunum, lezzet ve görünüş kriterlerine göre yapılan puanlamanın ardından yarışmada Sevil Tığ birinci, Lehiza Sönmez ikinci, Arife Yüksel ise üçüncü oldu.

Dereceye giren yarışmacılara, katılım belgelerinin yanı sıra çeyrek ve gram altın hediye edildi.

"Tarihe yakışır olsun diye gümüş takımlarla sunum yaptım"

Hazırladığı "kasaba pilavı" ile birincilik elde eden Sevil Tığ, bu yemeğin tarihi bir lezzet olduğunu belirterek, "Etli suya sarma olarak yapılır, bol tereyağlı ve kemik suyu ile yapılan bir lezzet. Biz de bu şekilde hazırlayıp birinci olduk. Tarihe daha yakışır olsun diye gümüş takımlarımla sunum yaptım, o da ilgi çekti sanırım" dedi.

Komşusunun teşvikiyle katıldı, üçüncü oldu

Yarışmaya komşusunun teşvikiyle katılan ve üçüncü olan Yozgatlı Arife Yüksel ise bölgenin pilavını yapmayı bilmemesine rağmen komşusunun cesaretlendirmesiyle sabah hazırladığı pilavla derece aldığını, bunun kendisi için gurur verici olduğunu söyledi. Yüksel, "Komşum böyle bir yarışmadan bahsetti ve beni de yazdırdığını söyledi. 'Ben kasaba pilavı nedir, nasıl yapılır bilmem' dedim. Bu yörenin pilavını yapmayı bilmiyorum dememe rağmen 'Sen yaparsın' diyerek beni yarışmaya yazdırdı. Sabah pilavı yapıp buraya geldik. Yarışmada üçüncü oldum. Çok mutluyum, gururluyum. Daha önce böyle bir yarışmaya katılmamıştım" şeklinde konuştu.

"Derece alamadım ama arkadaşım kazandı"

Yüksel'i yarışmaya kaydettiren komşusu İlknur Erciyas Özcan da kendisinin derece alamadığını ancak arkadaşının kazanmasından dolayı mutluluk yaşadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Çok heyecanlı bir yarışma oldu. Geçen sene buraya tesadüfen gelmiştim. Yarışmayı görünce 'Ben de katılsam kazanır mıyım?' diye düşünmüştüm. Bu sene okulda etkinlik vardı. Pilav yapıp göndermiştim ve bana yarışmaya katılıp katılmayacağım soruldu. Ben de olabilir diyerek yarışmaya katıldım. Sabah çok heyecanlıydım. 'Acaba kazanabilecek miyim?' diye düşünüyordum. Eşim pilavı yedi, çok beğendi ama burada derece alamadık. Arife ablanın eli lezzetli olduğu için yarışmaya dahil olmasını istedim. Akşam kaydoldu, sabah yarışmaya katılıp üçüncü oldu." - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, Kültür, Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Konuralp Pilavı Yarışması Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
Ateşe benzin döküyorlar Süper Lig’den düşen takımdan bomba bir açıklama daha Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha
Samsunspor, Galatasaray’ın iki yıldızını istiyor Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı "Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Daha imza atmadan gözden çıkardı İşte Mourinho’nun gönderilmesini istediği isim Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

13:47
Amrabat’tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 13:57:22. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Konuralp Pilavı Yarışması Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.