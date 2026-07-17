Vatandaş istedi park yapıldı

Düzce Belediyesi, Mergiç Mahallesi sakinlerinin park talebini yerine getirdi. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatıyla kısa sürede
yapımı tamamlanan yeni park; çocuk oyun alanı, basketbol sahası, fitnessalanı ve geniş yeşil alanlarıyla her yaştan vatandaşa hitap edecek.
Düzce Belediyesi, mahalle toplantılarında vatandaşlardan gelen talepleri
değerlendirmeye ve şehrin yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata
geçirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün Mergiç Mahallesi'nde gerçekleştirdiği mahalle toplantısında vatandaşlar tarafından iletilen park talebi kısa sürede hayata geçirildi. Sefa Merve Camii karşısında
bulunan yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda park yapım çalışmaları
tamamlandı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan planlama kapsamında inşa
edilen yeni park, her yaştan vatandaşın sosyal ve sportif ihtiyaçlarına
cevap verecek şekilde düzenlendi.
Toplam 1.727 metrekarelik kullanım alanına sahip parkta; 1.031 metrekare
açık yeşil alan, basketbol sahası, fitness alanı ve çocuk oyun alanı
oluşturuldu.
Ayrıca parkın altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında 213
metrekare sert zemin uygulaması gerçekleştirilirken, 300 metre beton
bordür ve 182 metre panel çit uygulaması da tamamlandı.
Mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda kısa sürede hayata geçirilen
park, çocukların güvenle vakit geçirebileceği, gençlerin spor
yapabileceği ve vatandaşların keyifle dinlenebileceği yeni bir yaşam
alanı olarak Mergiç Mahallesi'ne kazandırıldı. - DÜZCE
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