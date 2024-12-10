Düzce\'de Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Başlatıldı

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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Düzce İŞ-KUR arasında yapılan görüşmeler, İl İstihdam Kurulu tarafından alınan kararlar sonucunda Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Düzce İŞ-KUR işbirliğiyle "Nitelikli işgücü Yetiştirme Programı" başlatılacak.

Nitelikli işgücü Yetiştirme Programı hakkında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce İŞ-KUR İl Müdürü Ferhat Acar ve diğer paydaşlar katılım sağladı. Program ile işverenlerin aradığı nitelikli elemanı kendilerinin yetiştirmelerine imkan sunan ve bu kapsamda hem istihdamı hem de nitelikli personel bulma sorununun çözümlenmesinin hedeflendiğini belirten Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, projenin iş insanlarına ve paydaş kurumlara hayırlı olmasını diledi. - DÜZCE