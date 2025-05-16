Düzce\'de Öğrencilerden Anlamlı Proje

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Ek Yerleşkesinde Çocuk Acil, Çocuk Poliklinikleri ve Gebe Merkezi'nde boyama çalışmaları gerçekleştiren Düzce Üniversitesi öğrencileri ve Dümerang ekibine Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz teşekkür belgesi vererek gençleri onurlandı.

Geçtiğimiz haftalarda Düzce Üniversitesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Ek yerleşkesinde bulunan Çocuk Acil, Çocuk Poliklinikleri ve Gebe Merkezi'nde boyama çalışmaları gerçekleştirmişti. Yapılan boya çalışmaları ile çocukların hastane korkusunun önüne geçmeyi hedefleyen gençler, Dümerang'ın da destek verdiği organizasyon ile çizgi film karakterlerini hastanenin duvarlarına işlemişti. Yapılan çalışmaların ardından Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce Üniversitesi öğrencilerine ve Dümerang ekibine teşekkür belgesi vererek gençleri onurlandırdı. - DÜZCE