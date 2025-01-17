Düzce'de Öğrencilere Dondurulmuş Hayvan Müzesi Ziyareti - Son Dakika
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Düzce'de Öğrencilere Dondurulmuş Hayvan Müzesi Ziyareti

Düzce\'de Öğrencilere Dondurulmuş Hayvan Müzesi Ziyareti

Düzce Üniversitesi ve Bahçeşehir Gençlik Merkezi iş birliğiyle ilkokul öğrencilerine doğa eğitimi.

17.01.2025 09:34
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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Bahçeşehir Gençlik Merkezi ile Düzce Üniversitesi iş birliğinde ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen Dondurulmuş Hayvan Müzesi ziyareti gerçekleştirildi. Ziyaret kapsamında Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'ni gezen Çalıcuma İlkokulu öğrencileri fakülte binasında yer alan çeşitli sergileri gezerek unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Peyzaj Mimarlığı Bölümünden Arş. Gör. Nermin Başaran rehberliğinde gerçekleşen ziyarette öğrencilere ilk olarak dondurulmuş hayvan müzesi tanıtıldı. Müzede sergilenen çeşitli hayvan türleri doğanın eşsiz biyoçeşitliliğine dair çarpıcı örnekler sundu. Herbaryum alanını ziyaret eden öğrencilerle bitki örnekleri hakkında detaylı bilgiler paylaşılırken, öğrenciler bölgemize özgü bitki türlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

İlkokul çağındaki çocuklara doğa sevgisini aşılamak ve doğal zenginlikleri tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler doğayı korumanın ve biyoçeşitliliğin önemini bir kez daha kavradı. Ziyaret boyunca hem eğitici hem de keyifli vakit geçirerek doğayı yakından tanıma fırsatı elde eden çocukların doğayla bağı daha da güçlenirken gösterdikleri ilgi ve heyecan, Düzce Üniversitesi'nin topluma katkı sağlama misyonunu bir kez daha gözler önüne serdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Bahçeşehir, Gençlik, Eğitim, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Öğrencilere Dondurulmuş Hayvan Müzesi Ziyareti - Son Dakika

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