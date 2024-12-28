Düzce'de Organik Tarım Sertifikası Töreni

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de organik tarım üretim alanı 476 dekar alana ulaştı. Gölyaka ilçesinde 20 fındık üreticisine organik tarım sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Gölyaka ilçesi Bakacak ve Saçmalıpınar köylerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen "Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü" projesinde düzenlenen törenle fındık üreticilerine organik tarım sertifikası düzenlenen programla verildi. Sertifika törenine Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Gölyaka İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Kağan Hezen, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gülden Ak ve teknik personeller katılarak çiftçilere sertifikalarını takdim etti.

Programda konuşan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Melen Havzası'nın önemine dikkat çekerek " İstanbul'a içme ve kullanma suyu sağlayan Melen Havzası'nın su kalitesini ve sürdürülebilirliğini korumak bizim önceliklerimizden biridir. Bu kapsamda organik tarım uygulamalarını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarımız artarak devam etmektedir. Gölyaka ilçemizde yürüttüğümüz bu proje, hem bölgedeki fındık üreticilerimize destek olmakta hem de çevreyi koruma hedeflerimize katkı sağlamaktadır. Proje sayesinde Bakacak ve Saçmalıpınar köylerindeki 20 üreticimizle toplam 476 dekarlık bir alanda organik tarımı hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu üreticilerimiz şu an Geçiş-1 sürecindeler ve ilerleyen dönemde tamamen organik üretime geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

Projenin bölgedeki çiftçilere sağladığı desteklere de değinen Uzun, "2025 yılında organik fındık üretimi yapan üreticilerimize 292,80 TL/dönüm destekleme ödemesi yapılacaktır. Bu projelerle çiftçilerimizi sadece ekonomik olarak değil, aynı zamanda çevreye duyarlı bir üretim modeliyle de destekliyoruz. 2023 yılında il genelinde 317 işletme, 9.553 dekar alanda organik tarım desteği almış ve toplam 821.340,39 TL destekleme ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaları organik tarımın yaygınlaştırılması adına çok önemli görüyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE