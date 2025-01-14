Düzce\'de OSGB Toplantısı

Yerel

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ev sahipliğinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun getirdiği yasal sorumlulukların, yereldeki durumun ve ihtiyaçların değerlendirilmesi amacıyla Düzce'de faaliyet gösteren Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) firmaları bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıda OSBG firmalarının temsilcileri, işverenlere bu hizmeti alırken dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulunarak sistemde atanan uzman ile ziyarete gelen uzmanın aynı kişi olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini ifade ettiler. Bu konuda en önemli görevin işverenlerde olduğunun altının çizildiği toplantıda, alınan hizmetin eksiksiz ve kurallara uygun olup olmadığının işverenler tarafından titizlikle incelenmesi gerektiğini vurguladılar.

İstişare toplantısında ayrıca sektörde yaşanan diğer sıkıntılara da değinildi. Toplantıda gündeme getirilen çözüm önerilerinin yetkili mercilere iletilmesi konusunda da fikir birliğine varıldı. - DÜZCE