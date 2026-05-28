Şehit Recep Erdoğan kabri başında anıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1995 yılında Batman'da şehit olan Jandarma Er Recep Erdoğan'ı şehadetinin yıl dönümünde kabri başında andı, ailesine ziyarette bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 27 Mayıs 1995 tarihinde Batman'da vatan savunmasında şehit düşen Recep Erdoğan için şehadetinin yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Jandarma personeli, ilk olarak şehit Recep Erdoğan'ın kabrini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Kabristan ziyaretinin ardından şehidin ailesiyle bir araya gelen ekipler, aile fertleriyle ilgilenerek taziye ve vefa duygularını iletti. Ziyarette, vatan uğruna can veren kahramanların hiçbir zaman unutulmayacağı vurgulandı. - DÜZCE