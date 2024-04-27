Düzce'de sokak hayvanlarına destek - Son Dakika
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Düzce'de sokak hayvanlarına destek

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Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, yaralı, hasta ve evsiz sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Merkezde kısırlaştırma işlemleri ve tedaviler gerçekleştiriliyor.

27.04.2024 14:27  Güncelleme: 14:44
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Düzce'de sokak hayvanları emin ellerde

DÜZCE - Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi; yaralı, hasta ve evsiz can dostlara sahip çıkıyor. Teşhis ve tedavi noktasında ihtiyaç duyulan tüm donanıma sahip olan merkezde, kontrolsüz üremenin kontrol altına alınması amacıyla 2024 yılının ilk 4 ayında 564 kısırlaştırma işlemi yapılırken, 2 bin 261 kedi ve köpeğin tedavisi gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz hayvanların refahı ve sağlığı için çalışıyor. Sokak hayvanlarının tüm cerrahi işlemlerinin gerçekleştirildiği 4 yataklı ameliyathane, eczane, laboratuvar, görüntüleme odası, yoğun bakım ve ameliyat sonrası bakım ünitelerinin bulunduğu merkez, 4 veteriner hekim, 3 tekniker ve yardımcı personellerle birlikte yaralı, hasta ve evsiz tüm can dostlara sahip çıkıyor.

2019 yılında faaliyete geçen tesiste; 80 tekli kafes, 40 yarı açık çoklu kafes, 3 adet 40 metrekare açık kafesin yanı sıra, 2 bin metrekare açık sosyal yaşam alanı bulunuyor.

5 yıllık süreçte kontrolsüz üreme popülasyon dengesinin kontrol altına alınması amacıyla 8 bin 725 köpek ile 667 kedi kısırlaştırması yapan merkez, 25 bin 711 tedavi, bin 293 sahiplendirme yaptı. 2024 yılının ilk 4 ayında ise 564 kısırlaştırma işlemi yapılırken, yaralı 2 bin 261 sokak hayvanının tedavisi gerçekleştirildi. Tedavi, bakım, aşılama, kayıt ve rehabilitasyonu tamamlanan 61 köpek ise sahiplendirildi.

2 ekip sahada görev yapıyor

ALO 153 Beyaz Masa'ya gelen ihbarlar üzerine harekete geçen 2 saha ekibi, öncelik durumuna göre, yaralı, hasta ve kısırlaştırılması gereken hayvanları alarak merkeze getiriyor. İlk olarak genel kontrolü yapılan hayvanların, semptomları doğrultusunda röntgen çekimi, kan tahlili ve vood lambası (deri hastalıklarının teşhisinde kullanılan cihaz) ile muayenesi gerçekleştiriliyor. Dahiliye ile ilgili tüm ekipmanlara sahip olan laboratuvar, teşhis ve tedavi noktasında veteriner hekimlere geniş bir perspektif açarken, sağlam adımlarla ilerlenmesine imkan sağlıyor. Hastalığı ile ilgili net bir teşhis konulduktan sonra, hayvanların tedavi süreci başlıyor. Tedavisi bitip, tamamen iyileşen hayvanlar ise kısırlaştırma operasyonuna alınıyor. Kimliklendirme işlemi yapılarak, çip ve küpesi takılan, aşıları yapılan hayvanlar, iyileşmelerinin ardından 5199 sayılı kanun gereği alındığı yere tekrar bırakılıyor.

7 gün 24 saat aktif çalışan ve ilçelere de hizmet veren merkezde, can dostların bakımları ve beslenmeleri düzenli olarak yapılıyor. Ziyaretçiler ile can dostların yakın temas ve bağ kurabilmelerine imkan sağlamak üzere yeni oluşturulan 2 bin metrekare büyüklüğündeki sosyal ve serbest yaşam alanında ise sahiplenilmeyi bekleyen küçük ırklar misafir edilecek. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, hafta içi her gün 12.00-14.00 saatleri arası ziyaret edilebiliyor.

Düzce\'de sokak hayvanlarına destek
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de sokak hayvanlarına destek - Son Dakika

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