Düzce'de Su Dolabına Duygulandıran Not - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Su Dolabına Duygulandıran Not

Düzce\'de Su Dolabına Duygulandıran Not
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de bir pideci, su dolabında para ve teşekkür notu buldu. Vatandaşların duyarlılığı esnafı etkiledi.

Düzce'de kapalı olan işletmesinin önündeki kilitlenmeyen buzdolabından gece saatlerinde su alan vatandaşların bıraktığı not ve para, esnafı duygulandırdı.

Kentte pidecilik yapan Birol Karayakalı, akşam mesaisinin ardından dükkanını kapattıktan sonra dışarıda bulunan su dolabını kilitlemeden iş yerinden ayrıldı. Sabah saatlerinde dükkanını açmaya gelen Karayakalı, dolabı kontrol ettiğinde suların üzerinde bir miktar para ve bir kağıt parçası buldu.

Gece saatlerinde susayan ancak açık yer bulamayan kişilerin dolaptan su aldıklarını belirterek bıraktıkları ücreti ve teşekkürü içeren notu okuyan Karayakalı, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

"Bırakmayanlara helal olsun, bırakanlara teşekkür ederim"

Birol Karayakalı, sabah gördüğü not karşısında çok duygulandığını belirterek, "Dolabın içinde bir miktar para ile yazı bırakmışlar. Gece susadıklarını, su aldıklarını ve ücretini bıraktıklarını söyleyen bir not koymuşlar" dedi.

İşletmelerinin önündeki dolabı gece saatlerinde özellikle kilitlemediklerini aktaran Karayakalı, şunları kaydetti:

"Ara ara bu olaylar oluyor. Bazıları ücretini bırakıyor, bazıları bırakmıyor. Bırakmayanlara helal olsun, ücretini bırakanlara da teşekkür ederim. Aslında bu durum garip geliyor ama eskiden ecdadımız savaşa, sefere giderken geçtiği yerlerde sebze ve meyve kopardığı zaman yerine parasını, altını koyarmış. Günümüzde böyle şeyler bize enteresan gelmeye başladı."

Kaynak: İHA

Düzce, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Su Dolabına Duygulandıran Not - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalp krizi geçiren adam hastane bahçesinde can verdi Kalp krizi geçiren adam hastane bahçesinde can verdi
Yalova’da düşen F-16 üstlerinden böyle geçmiş Yeni görüntüler Yalova'da düşen F-16 üstlerinden böyle geçmiş! Yeni görüntüler
Hain FETÖ’cünün ablası da hapsi boyladı Hain FETÖ'cünün ablası da hapsi boyladı
Göbeklitepe’de yeni kazılarda dörtgen planlı yapılar bulundu Göbeklitepe'de yeni kazılarda dörtgen planlı yapılar bulundu
Emekli profesörün evinden çıkanlar ekipleri hayrete düşürdü Emekli profesörün evinden çıkanlar ekipleri hayrete düşürdü
İspanya Süper Kupası İstanbul’da Arda Güler ve Yamal geliyor İspanya Süper Kupası İstanbul'da! Arda Güler ve Yamal geliyor

11:11
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
11:06
Yok artık Lukaku Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı
Yok artık Lukaku! Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı
10:39
UltrAslan dağılıyor mu Şirin’in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
UltrAslan dağılıyor mu? Şirin'in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
10:27
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP’li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
10:17
Giresun’da şiddetli yağış Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
10:16
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 13:58:52. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Su Dolabına Duygulandıran Not - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.