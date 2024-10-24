Düzce\'de Tarım Paneli: Kahverengi Kokarca Zararlısı ve Mücadele Yöntemleri

Yerel

Düzce Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğiyle, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda "Tarım Paneli" düzenlendi. Panelde, tarım alanlarını tehdit eden kahverengi kokarca zararlısı ve bu zararlı ile mücadele yöntemlerine ilişkin detaylı bilgiler aktarılırken, topyekün mücadelenin önemi vurgulandı.

Düzce'nin tarımsal kalkınmasına güç katmak üzere bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Düzce Hasat Şenliği etkinliği kapsamında tarım paneli düzenlendi. Panelde Karadeniz bölgesinde tarım alanlarına yayılarak, fındık başta olmak üzere ürün ve bitkilere büyük zarar veren, Düzce'de de popülasyonunda artış gözlenen kahverengi kokarca zararlısı ele alındı.

Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, kahverengi kokarca ile il genelinde mücadele yürütmek üzere eylem planı hazırlandığını söyledi.

Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Kent Konseyi Başkanı Cihan Ünal ise, "Düzce Belediyesi ve Kent Konseyi olarak, Düzce'nin tarımsal kalkınmasına katkıda bulunmak, üreticilerimizi desteklemek ve halkımızı tarım konusunda bilinçlendirmek için büyük bir sorumlulukla çalışıyoruz. Tarımsal üretimin öneminin farkındayız. Bu üretimi daha da artırmak için bütün imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun da, kahverengi kokarca zararlısının kentteki artış hızını haftalık olarak takip ettiklerini belirtirken, üreticileri bilgilendirmek ve zararlı ile mücadele etmek üzere yaptıkları çalışmalardan söz etti. Topyekun mücadelenin önemini vurgulayan İl Müdürü Uzun, "Bu zararlının ilimize vereceği zararı minimuma indirmeye kararlıyız" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gülden Ak yönetiminde gerçekleştirilen panelde, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Dr. Pınar Hephızlı Göksel 'Kahverengi Kokarca Zararlısı ve Biyolojisi', Ziraat Yüksek Mühendisi Burhan Şahin 'Düzce İlinde Kahverengi Kokarca Yayılışı ve Mücadelede Yürütülen Çalışmalar', Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. İsmet Yıldırım ve Prof. Dr. Emine Demir Özden ise 'Kahverengi Kokarca Zararlısına Alternatif Mücadele Metotları ve Dünyada Yapılan Çalışmalar' hakkında bilgiler aktardılar.

Soru-cevap bölümü ile devam eden panel sonunda davetli konuşmacılara ve panelin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür belgesi takdim edildi. - DÜZCE