Düzce'de Tarım Sokağı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce'de Tarım Sokağı Açıldı

Düzce\'de Tarım Sokağı Açıldı

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen 'Düzce Tarım Paneli' etkinliği kapsamında Millet Bahçesi'nde 'Tarım Sokağı' açıldı. Üreticiler, yöresel lezzetler ve taze ürünlerle ziyaretçilere hitap etti.

23.10.2024 11:40  Güncelleme: 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen 'Düzce Tarım Paneli' kapsamında Millet Bahçesi'nde 'Tarım Sokağı' açıldı. Üreticiler ile tüketicileri bir araya getiren şenlikte, taze ve doğal ürünler ile yöresel lezzetler satışa sunuldu.

Düzce'de tarım sektörünün nabzını tutan "Düzce Hasat Şenliği Tarım Paneli ve Tarım Sokağı" etkinliğinin 5.'si düzenlendi. Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Düzce Kent Konseyi gibi kamu kurumları ile kadın kooperatiflerinin işbirliğinde kurulan "Tarım Sokağı" Millet Bahçesinde açıldı.

Yerel üreticilerin ürünlerini sergilediği tarım sokağında, taze ve doğal ürünler ile yöresel lezzetler ziyaretçilere sunulurken, tarım makineleri ile amigurumi tekniği ile yapılan tablolar da sergilendi.

Düzce Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Ünal, Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık da Tarım Sokağı'nı ziyaret ederek, stantları tek tek gezdi.

Tarım akademisi de yerini aldı

Tarım Sokağı'nda stand açan Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü de Tarım Akademisi bünyesinde üretimi gerçekleştirilen lavanta, biberiyle, kekik, taflan ve leylandi gibi süs bitkilerini sergileyerek, ziyaretçilere hediye etti. Park ve Bahçeler Müdürü Mücella Öztürk, Düzce'nin park, bahçe, refüj ve kavşaklarındaki peyzaj çalışmalarında kullanılan çalı türü süs bitkilerinin Tarım Akademisi bünyesinde üretilmeye başlandığını hatırlattı. Önümüzdeki yaz döneminde dikim çalışmalarının bu bitkilerle yapılacağını ifade eden Öztürk, Düzce Belediyesi'nin önemli bir tasarruf sağlamış olacağını vurguladı.

3 gün boyunca millet bahçesinde

Tarım Sokağı'nda Düzce'nin coğrafi işaretli ürünü olan ve lezzeti ile fark oluşturan kuzu kestane ile kestane kabağı da satışa sunulan ürünler arasında yer aldı. Kadın kooperatiflerinin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, kadın girişimcilerin el emeği ürünleri sergilendi. Düzceli Hasan Kum tarafından geliştirilen fındık toplama makinesi ile Düzce İl Özel İdaresi bünyesinde kullanılan zirai ilaçlama dronu da ziyaretçilerden ilgi gördü. Tarım Sokağı, 3 gün boyunca millet bahçesinde açık olacak.

Tarım panelinde gündem: kahverengi kokarca

24 Ekim Perşembe günü ise tarım sektörüne dair yeniliklerin ve çözüm önerilerinin konuşulacağı Tarım Paneli düzenlenecek. Panelde, tarım alanlarını tehdit eden 'kahverengi kokarca' zararlısı ele alınacak.

Alanında uzman konuşmacılar, zararlının tarıma etkileri ve mücadele yöntemleri başta olmak üzere katılımcılara geniş yelpazede bilgiler sunacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Kent Konseyi, Etkinlikler, Güncel, Yerel, Yaşam, Bahçe, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Tarım Sokağı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:51 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ’a yapılan terör saldırısında maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var
16:49 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
16:48 Ankara TUSAŞ’taki saldırının zamanlaması dikkat çekici Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı: 3 şehidimiz, 14 yaralı var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 3 şehidimiz, 14 yaralı var
08:45 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti
08:28 Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu
01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:20 McDonald’s’ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
01:15 Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 18:21:17. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Tarım Sokağı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.