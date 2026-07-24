Düzce'de Tatbikatta Korkan Çocuklar Polisle Sakinleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Tatbikatta Korkan Çocuklar Polisle Sakinleşti

Düzce\'de Tatbikatta Korkan Çocuklar Polisle Sakinleşti
24.07.2026 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis tatbikatında korkan iki kız çocuğu, ekipler tarafından teselli edilerek sakinleştirildi.

Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen tatbikatı gerçek sanarak korkan iki kız çocuğunu polis ekipleri teselli etti. Senaryo gereği düzenlenen operasyon sırasında ağlayan çocukların yanına giden ekipler, olayın bir eğitim çalışması olduğunu anlatarak çocukları sakinleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Mergiç yolu güzergahında senaryo gereği operasyon tatbikatı düzenlendi. Bu sırada babalarıyla motosikletle yoldan geçerken tatbikata denk gelen ve olayları gerçek sanarak yol kenarında ağlamaya başlayan iki küçük kızı fark eden polis ekipleri, çocukların yanına gitti. Ekipler, yaşananların bir eğitim çalışması olduğunu anlatıp su ikram ettikleri çocukları teselli etti.

"Artık korkmayacağım"

Tatbikatta korkan çocuklardan Nazende Solmaz, "Polisleri görünce biraz korktum ama artık korkmayacağım. Çok iyi davrandılar. Bana su verdiler, korkumu geçirdiler" dedi.

Baba Tezcan Solmaz ise kızlarıyla motosikletle gezdikleri sırada polislerin tatbikatına denk geldiklerini belirterek, "Kızlarımla Mergiç yolunda polislerin tatbikat operasyonuna denk geldik. Motosikletle olduğum için hemen sağa çektim. Olay yerinden geçen bir arkadaşıma kızları araca almasını söyledim ama o da yol kenarına bırakmış. Ben o dalgınlıkla polislerin operasyonunu izlerken kızlar kenarda ağlamaya başlamışlar. Korkmuşlar biraz. Aslında polislerin korkulmaması gereken kişiler olduklarını öğretiyoruz ama o anlık herhalde panik oldular. Gazeteci arkadaşların görüntülerini izledim. Daha sonra polisler gelmiş, kızlarıma oldukça şefkatli davranmışlar. Sarılıp onları sakinleştirmeye çalışmışlar. Polisler asla korkulacak kişiler değil. Polisler en güvenilir insanlar ama çocuk işte o anlık panikle korkmuş ve ağlamışlar. Bunları çocuklarımıza öğreteceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Polis, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Tatbikatta Korkan Çocuklar Polisle Sakinleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Herkesin kimliğinde aynısı yazıyor Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Herkesin kimliğinde aynısı yazıyor
Tam ikna edilmişken kayıp düştü: Polis böyle izledi Tam ikna edilmişken kayıp düştü: Polis böyle izledi
3 aracın birbirine girdiği kazada can pazarı 3 aracın birbirine girdiği kazada can pazarı
Kylian Mbappe’ye ahlaksız teklif Telefon edip otel odasına çağırdı Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı
Diyarbakır’da 685 kişi CHP’den istifa etti Diyarbakır'da 685 kişi CHP'den istifa etti
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar o anlar kamerada Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar; o anlar kamerada

11:47
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
11:18
Özel’in sosyal medya hesabında değişiklik Yeni Parti’nin logosu ilk kez görücüye çıktı
Özel'in sosyal medya hesabında değişiklik! Yeni Parti'nin logosu ilk kez görücüye çıktı
11:12
CHP’de büyük çöküş Meclis’teki parti sıralaması değişti
CHP'de büyük çöküş! Meclis'teki parti sıralaması değişti
10:54
Özgür Özel CHP’den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
10:52
Özgür Özel’in ardından CHP’de deprem İşte istifa eden milletvekili sayısı
Özgür Özel'in ardından CHP'de deprem! İşte istifa eden milletvekili sayısı
10:31
Turizm sektöründe çalışanlara müjde Bakanlık her ay prim desteği verecek
Turizm sektöründe çalışanlara müjde! Bakanlık her ay prim desteği verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 11:56:22. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Tatbikatta Korkan Çocuklar Polisle Sakinleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.