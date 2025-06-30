Düzce\'de Türkiye Spor Atı Yetiştiriciliği Projesi Başlatılıyor

Düzce Belediyesi ve Türkiye Binicilik Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirilmesi planlanan 'Türkiye Spor Atı Yetiştiriciliği Projesi', Düzce'yi yerli ve milli spor atı üretiminde Türkiye'nin öncü şehri yapmayı hedefliyor.

Düzce Belediyesi ve Türkiye Binicilik Federasyonu iş birliğiyle yürütülen Türkiye Spor Atı Yetiştiriciliği Projesi kapsamında Düzce'de önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Hollanda Kraliyet Spor Atı Soykütüğü (KWPN) katkılarıyla Düzce'de hayata geçirilmesi planlanan projenin tarafları, Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantıya; Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Federasyon Genel Sekreteri Önder Karaeş, KWPN Baş Denetmeni Bernhard Dirksen, Proje Koordinatörü Reyyan Betül Demir ile Veteriner Hekim ve Proje Teknik Uzmanı Ziya Demir katıldı.

"Düzce binicilik sporunun lokomotifi olacaktır"

Toplantıda proje sunumunu yapan Ziya Demir, spor atı sektörünün 6 milyar TL'lik bir pazar büyüklüğüne sahip olduğunu belirtti. Demir, projenin yalnızca at üretimiyle sınırlı kalmayacağını; ithalat bağımlılığını azaltmayı, genetik kalitesi yüksek at üretimini, katma değerli ihracat ürünleri oluşturmayı ve genç biniciler için daha erişilebilir fiyatlarla spor atı temin etmeyi hedeflediğini ifade etti.

Proje için Düzce'nin seçilmesinde; stratejik konum, doğal ve tarımsal uygunluk, insan kaynağı ve altyapı gibi faktörlerin etkili olduğu vurgulayan Demir, "Düzce, konumu ve güçlü belediye vizyonu ile Türkiye'de binicilik sporunun lokomotifi olacaktır" dedi.

Ziya Demir, proje ile Türkiye'nin yıllık yarım milyar TL'yi aşan spor atı ithalat yükünün azaltılacağını, ayrıca yem, nalbantlık, atçılık ekipmanları ve veteriner hizmetleri gibi yan sektörlerin gelişeceğini kaydetti. Türkiye'nin bu projeyle 7,6 milyar dolarlık küresel spor atı pazarından pay alma şansına sahip olacağını belirtti.

Toplantıda, projenin sürdürülebilir ve etkili bir şekilde ilerleyebilmesi için kamu desteği, uluslararası iş birlikleri ve özel sektör katkısının önemine dikkat çekildi. Bu kapsamda, proje sürecine ilişkin rol ve görev tanımlarının yapılması ve uygulanabilir bir modelin oluşturulması yönünde karar alındı.

"Düzce, atçılığa imzasını atmaya hazır"

Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise "Atlı Spor Kulübü projemizin altında kuracağımız Türk Spor Atı Yetiştiriciliği konusunu sektör temsilcileriyle değerlendirdik. Düzce olarak at yetiştiriciliğine imzamızı atmak için artık gün sayıyoruz" dedi. - DÜZCE