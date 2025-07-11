Düzce'de Umre Hazırlık Kursu Düzenlendi - Son Dakika
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Düzce'de Umre Hazırlık Kursu Düzenlendi

Düzce\'de Umre Hazırlık Kursu Düzenlendi
11.07.2025 09:43
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Düzce Müftülüğü, umreye gidecekler için eğitim seminerleri düzenledi. Umreci sayısı 32.

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü tarafından kutsal topraklara gidecek olanlar içih Umre hazırlık kursu eğitim seminerleri düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu aracılığıyla umre vazifesi için Düzce'den kutsal topraklara gidecek olan 32 umreci "Umre Hazırlık Kursu Eğitim Seminerleri" ile bilgilendirildi. İl Müftülüğü Konferans Salonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan seminerde umre ibadetinin önemine değinen Müftü Osman Aydın; "Bu yolculuk cennete gitme yolculuğudur. Bu yolculukta önemli olan ise eğitim seminerleridir. Bizler de bu eğitim seminerlerini düzenleyerek bu yolculuğu sizler için kolaylaştırma gayretindeyiz. Sizler Rahman'ın misafirleri olmaya gidiyorsunuz. Çıktığınız bu yolculukta dilinizden duanızı ve zikrinizi eksik etmeyin. Bu yolda gerekli olan samimiyet, ibadet niyeti ve rıza-ı ilahinden asla taviz vermeyin. Umre ibadeti için gittiğiniz kutsal topraklarda bol bol tövbe edin, dua edin, Kur'an-ı Kerim tilavet edip nafile namazlarla vaktinizi dolu dolu geçirin. Duaların kabul edildiği topraklarda Filistin'e Arakan'a ve tüm İslam coğrafyasına dua etmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Seminer İl Müftü Yardımcısı Hasan İzmirli'nin "Umrenin Hikmet ve Sembollerin Anlamı" ve "Umrede Bir Arada Yaşama Bilinci ve Yolculukta Önemli Hususlar", Şube Müdürü Cengiz Akça'nın "Mekke ve Medine Ziyaret Yerleri", "Umrede Çevre Bilinci" ve "Temel Sağlık Bilgileri" dersleriyle devam etti.

İl Vaizesi Betül Aydın'ın "Kadınlara Özgü Konular" dersi ile seminer sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Umre Hazırlık Kursu Düzenlendi - Son Dakika

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