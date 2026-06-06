Düzce'de Yaban Domuz Sürek Avı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Yaban Domuz Sürek Avı

Düzce\'de Yaban Domuz Sürek Avı
06.06.2026 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

7 Haziran'da Düzce'nin köylerinde yaban domuz sürek avı yapılacak, vatandaşlar dikkatli olmalı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Altunçay, Çayağzı, Dereköy ve Tepeköy köylerinde 7 Haziran Pazar günü yaban domuz sürek avı düzenleneceği duyuruldu.

Akçakoca ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, sürek avının belirlenen bölgelerde gerçekleştirileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Av faaliyetlerinin yapılacağı alanlarda can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla vatandaşların gerekli tedbirleri alması ve av süresince bölgeye giriş çıkışlarda dikkatli davranması gerektiği vurgulandı.

Özellikle tarım arazileri, ormanlık alanlar ve av güzergahlarına yakın bölgelerde bulunan vatandaşların, avın gerçekleştirileceği saatlerde dikkatli olmaları ve mümkünse bu alanlardan uzak durmaları tavsiye edildi.

7 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek domuz sürek avı nedeniyle Altunçay, Çayağzı, Dereköy ve Tepeköy köylerinde yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere bölgede bulunacak herkese gerekli hassasiyeti göstermeleri çağrısında bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Düzce, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Yaban Domuz Sürek Avı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün... Aziz Yıldırım'dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
3 kez intihar girişiminde bulunan şahıs, dördüncüde hayatını kaybetti 3 kez intihar girişiminde bulunan şahıs, dördüncüde hayatını kaybetti
9 gündür haber alınamıyordu, cesedi çürümüş halde bulundu 9 gündür haber alınamıyordu, cesedi çürümüş halde bulundu
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
Aziz Yıldırım’dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
Reha Muhtar’ın cenazesinde dikkat çeken anlar Poyraz Mina’yı dürterek uyardı Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

10:33
Canlı: Fenerbahçe’de seçim günü
Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü
10:21
Varını yoğunu altına yatıranlar şokta
Varını yoğunu altına yatıranlar şokta
10:06
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
09:33
Rahmi Koç’un “Kürt kadın“ esprisine kahkaha atan Binalı Yıldırım’a tepki yağıyor
Rahmi Koç'un "Kürt kadın" esprisine kahkaha atan Binalı Yıldırım'a tepki yağıyor
09:00
Rahmi Koç’un “Kürt Kadın“ şakasına tepki yağıyor AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin
Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin
08:28
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 10:56:41. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Yaban Domuz Sürek Avı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.