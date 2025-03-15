Düzce\'de yangın tüpüyle müdahale eğitimi

DÜZCE(İHA) – Düzce AFAD ekipleri tarafından Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine yangın tüpüyle alevlere müdahale eğitimi verildi.

Yangınlarla mücadele için eğitimler devam ediyor. Düzce İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından Düzce DKMP personeline yangın eğitimi verildi. Milli parkların bahçesinde yapılan yangın tatbikatında yangın tüpüyle alevlere müdahale yöntemi uygulamalı olarak gösterildi. - DÜZCE