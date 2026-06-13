Düzce'de Yerel Gastronomi ve Kırsal Kalkınma Etkinliği - Son Dakika
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Düzce'de Yerel Gastronomi ve Kırsal Kalkınma Etkinliği

Düzce\'de Yerel Gastronomi ve Kırsal Kalkınma Etkinliği
13.06.2026 11:54
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Düzce'de, yerel ürünlerin tanıtımı ve kadın girişimciliği destekleyen etkinlik düzenlendi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde yürütülen proje kapsamında; yerel ürünlerin tanıtılması, kadın ve genç girişimciliğinin desteklenmesi ve Düzce'nin kırsal turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla "Yerel Gastronomi Yoluyla Kırsal Kalkınmayı Teşvik Etmek: Paydaşlar Arasında Ağ Oluşturma ve Tadım Etkinliği" gerçekleştirildi.

Düzce Merkez Konaklı köyünde bulunan Düzce Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bahçesinde düzenlenen programa Vali Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatör vekili ve Türkiye Temsilci vekili Nabil Gangi, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, FAO Gıda Şampiyonu ve Beslenme Uzmanı Dilara Koçak, Şef Türev Uludağ kamu kurum ve kuruluşları, üniversite, kooperatif, meslek kuruluşu, sivil toplum kuruluşu ve özel sektör temsilcileri ile üreticiler katıldı.

Yerel gastronomi aracılığıyla kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte; kadın ve genç girişimciliği, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, yerel ürünlerin markalaştırılması, pazarlama imkanlarının geliştirilmesi, agro-turizm, kırsal turizm, dijital pazarlama ve e-ticaret imkanları ele alındı.

Programın açılış konuşmasını yapan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, projenin kadınların ve gençlerin girişimcilik becerilerini geliştirmeyi, kooperatifçiliği güçlendirmeyi ve yerel ürünlerin katma değerini artırmayı hedeflediğini belirtti. Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin bu hedeflerin sahadaki önemli örneklerinden biri olduğunu ifade eden Uzun, yerel gastronominin kırsal kalkınma, turizm, yerel ekonomi ve kültürel miras açısından güçlü bir araç olduğunu vurgulayarak projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatör Vekili ve FAO Türkiye Temsilci Vekili Nabil Gangi, kırsal kalkınmanın yalnızca tarımsal üretimle değil; güçlü ortaklıklar, yerel ağlar ve kapsayıcı ekonomik fırsatlarla mümkün olduğu vurguladı. Gangi, FAO'nun Teknik İşbirliği Programı'nın üye ülkelerin özel ihtiyaçlarını karşılamak için kısa vadeli, katalizör teknik uzmanlık sunmak üzere tasarlandığını ve projenin bu anlayışla hayata geçirildiğini ifade etti.

"Önemli katkılar sunuyor"

Milletvekili Ayşe Keşir, bölge kadınlarının tarımsal üretime ve Düzce mutfağına önemli katkılar sunduğunu belirtti. Kadın kooperatiflerinin ürettiği katma değerli ürünlerin pazara hızlı şekilde ulaştırılmasının önemine dikkat çeken Keşir, Düzce'de kooperatiflerin ve ürün çeşitliliğinin artırılarak bir Kadın Kooperatifleri Birliği kurulmasını hedeflediklerini söyledi. Eğitimin kadınlar için temel bir fırsat eşitliği aracı olduğunu ifade eden Ayşe Keşir, FAO'ya ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, "Kırsal Kalkınma Ağı Geliştirme ve Gastronominin Dönüştürücü Gücü" başlıklı sunumunda, sürdürülebilir kırsal kalkınmanın üretim kadar güçlü iş birlikleri ve pazara erişimle mümkün olduğunu belirtti. Konaklı'daki çalışmanın kadın emeğini, kamu desteğini, özel sektörü ve yerel paydaşları bir araya getiren başarılı bir model olduğunu vurgulayan Selışık, gastronominin yerel üretimi ve kültürel mirası ekonomik değere dönüştüren önemli bir araç olduğunu ifade etti.

Programın interaktif bölümünde, FAO Gıda Şampiyonu Dilara Koçak yönetiminde, Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortakları tarafından hazırlanan yerel ürünler ve geleneksel lezzetler katılımcılara sunuldu. Misafir Şef Türev Uludağ'ın katkılarıyla gerçekleştirilen tadım etkinliği sırasında yerel gastronomi, coğrafi işaretli ürünler, sağlıklı beslenme, sürdürülebilir üretim ve kadın emeğinin görünürlüğü gibi konular üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Etkinlik, katılımcıların birlikte gerçekleştirdiği toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Gastronomi, Ekonomi, Düzce, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Yerel Gastronomi ve Kırsal Kalkınma Etkinliği - Son Dakika

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