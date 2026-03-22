Düzce\'de Yoğun Sis, Sürücülere Uyarı

DÜZCE (İHA) – TEM Otoyolu Düzce geçişi Gümüşova rampaları mevkisinde yoğun sis etkili olurken, yetkililer sürücülerin bayram tatili dönüşünde dikkatli olmalarını istedi.

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesi ile tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Özellikle İstanbul istikametine akıcı yoğunluk oluşurken, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Düzce geçişinin Gümüşova rampaları mevkisinde yoğun sis etkili olmaya başladı. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, yetkililer sürücülerin özellikle takip mesafesine ve hız kurallarına uymalarını istediler. - DÜZCE