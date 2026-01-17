Kışın yağıştan ve soğuktan yazın sıcaktan koruyor - Son Dakika
Kışın yağıştan ve soğuktan yazın sıcaktan koruyor

Kışın yağıştan ve soğuktan yazın sıcaktan koruyor
17.01.2026 10:22  Güncelleme: 10:29
Düzce Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla üretilen akıllı duraklar, kışın sıcak, yazın serin ortam sağlayarak otobüs bekleyen vatandaşlara konfor sunuyor. Modern tasarımı ve donanımlarıyla büyük takdir toplayan duraklar, çeşitli mahallelerde hizmet vermeye devam ediyor.

Düzce Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla üretilen akıllı duraklar, otobüs bekleyen vatandaşlara kışın sıcak, yazın ise serin ortam sağlıyor. Oturma alanlarının yanı sıra klima ve şarj istasyonu gibi donanımlara sahip duraklar, sunduğu konforlu ortamla vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Düzce Belediyesi tarafından estetik ve fonksiyonellik kazandırılarak üretilen modern ve akıllı duraklar, vatandaşların beğenisini kazanmaya devam ediyor. Belediyenin öz kaynaklarıyla, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hurda konteynerlerin dönüştürülmesiyle üretilen duraklar; yazın sıcaktan, kışın ise soğuktan koruyor. Saatçigil Caddesi Şaguç Köprüsü, Üniversite Kavşağı, diş hastanesi mevkii, Güzelbahçe ve Çamlıevler mahalleleri ile Fevziçakmak Mahallesi Kervan mevkiinde hizmet veren akıllı duraklar, oturma alanları, klima sistemi ve akıllı telefonlar için şarj istasyonlarıyla vatandaşların tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Vatandaş memnun

Akıllı duraklardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, hizmetten dolayı teşekkür etti. İstanbul'da da yaşadığını belirten bir vatandaş, "Böyle duraklar İstanbul'da dahi yok. Yağmurdan, kardan etkilenmeden sıcak ortamda bekliyoruz. Daha ne isteyelim, başkanımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise kapalı alanların önemine dikkat çekerek, "Çok güzel bir hizmet. Özellikle Kalıcı Konutlar bölgesinde sayısı artırılmalı. İnsanlar için gerçekten büyük kolaylık. Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Duraklarda kart dolum makinelerinin de bulunmasının önemli bir avantaj olduğunu belirten vatandaşlar, bu alanların hem yaşlılar hem de çocuklu aileler için büyük bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Yağışlı ve soğuk havalarda konforlu bekleme imkanı sunan akıllı durakların, Düzce'nin çehresini değiştiren hizmetlerden biri olduğunu belirten vatandaşlar, emeği geçen herkese teşekkür etti. Durakların temiz kullanılması gerektiği de vurgulandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Yerel Haberler, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kışın yağıştan ve soğuktan yazın sıcaktan koruyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Kışın yağıştan ve soğuktan yazın sıcaktan koruyor - Son Dakika
