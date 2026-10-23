Düzce\'deki lise pansiyonunda 6,5\'luk deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonunda, merkez üssü Gölyaka olan 6,5 büyüklüğündeki deprem senaryosuyla afet ve acil durum tatbikatı düzenlendi. Öğrencilerin kurtarılması, yaralıların tahliyesi ve yangına müdahale süreçleri uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Düzce'de yaşanabilecek afetlere karşı hazırlık seviyesini artırmak ve acil durumlarda kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir tatbikat yapıldı. Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonunda gerçekleştirilen uygulamada, Gölyaka merkezli 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği varsayıldı.

Mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Senaryo gereği pansiyon binasında mahsur kalan öğrenciler ile belletici öğretmenin kurtarılması için ekipler harekete geçti. Arama kurtarma çalışmalarının ardından binadaki kişiler güvenli alana çıkarılırken yaralı rolündeki öğrencilerin sağlık ekiplerine ulaştırılması sağlandı. Depremin ardından çıktığı varsayılan yangına ise itfaiye ekipleri müdahale etti. Böylece arama kurtarma, yangın söndürme ve sağlık hizmetlerinin eş zamanlı yürütülmesi uygulandı. Organizasyonda AFAD, Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB), Düzce Belediyesi itfaiyesi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve emniyet personeli görev aldı.

Ekiplerin olaylara müdahale kabiliyeti, haberleşme ve koordinasyon süreçleri ile yaralıların güvenli tahliyesine yönelik uygulamalar değerlendirildi. Tatbikatla afetlere hazırlık kapasitesinin artırılması, kurumlar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve öğrencilerin güvenliğine yönelik müdahale yöntemlerinin güçlendirilmesi amaçlandı. Etkinlik, afet anlarında hızlı ve koordineli hareket etmenin hayati önemini bir kez daha ortaya koydu.