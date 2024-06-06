Düzce'den Hacca Gidecek 45 Kişilik Grup Uğurlandı - Son Dakika
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Düzce'den Hacca Gidecek 45 Kişilik Grup Uğurlandı

Düzce'den Kutsal topraklara gidecek 45 kişilik hac grubu için Cedidiye Cami önünde uğurlama merasimi düzenlendi. Hacı adayları ve yakınları duygulu anlar yaşadı. İl Müftüsü Osman Aydın, hacı adaylarından dua etmelerini istedi. Programın ardından hacı adayları otobüslerle kutsal topraklara hareket etti.

06.06.2024 11:10
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Düzce'den hacca gidecek 45 kişilik grup Cedidiye Cami önünden kutsal topraklara uğurlandı.

Düzce'den Kutsal topraklara gidecek 45 kişilik hac grubu için Cedidiye Cami önünde uğurlama merasimi düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, uzun zamandır hac farizasını yerine getirmek için bekleyen hacı adayları ile yakınları uğurlama programında duygulu anlar yaşadı. Programda konuşan İl Müftüsü Osman Aydın, şu ifadeleri kullandı; " Mekke'nin, Medine'nin, sevgili Peygamberimizin sevdalısı hacı adaylarımız ve yakınları; uğurlama programına katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. 'Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.' ilahi emrine mazhar olabilmek için rahmet ve bereket dolu bir yolculuğa çıkacak hacı adaylarımızdan kutsal topraklarda bol bol ülkemiz için, mazlum Filistin halkı için, islam alemi için dua etmelerini istiyoruz. Yolculuğunuz mübarek, dualarınız kabul olsun" dedi.

Program İl Müftü Yardımcısı Talha Demirkaya'ın yaptığı dua sonrası getirilen tekbir, salavat ve telbiyeler ile hacı adayları kutsal topraklara gitmek için otobüslerle uğurlandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'den Hacca Gidecek 45 Kişilik Grup Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'den Hacca Gidecek 45 Kişilik Grup Uğurlandı - Son Dakika
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