Düzce'den umreye giden kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
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Düzce'den umreye giden kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı

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Düzce\'den umreye giden kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı
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Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre için Düzce'den yola çıkan vatandaşlar, Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde dualarla kutsal topraklara uğurlandı. İl Müftüsü Osman Aydın'ın öncülüğündeki programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu.

DÜZCE (İHA) – Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre ibadetini yerine getirmek üzere Düzce'den yola çıkan vatandaşlar, düzenlenen törenle dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Düzce'de umre heyecanı yaşandı. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hazırlanan vatandaşlar, düzenlenen uğurlama programında sevdikleriyle vedalaşarak manevi yolculuklarına ilk adımı attı. Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen uğurlama programı, İl Müftüsü Osman Aydın'ın öncülüğünde düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, okunan ilahiler, getirilen tekbirler, salavatlar ve telbiyelerle devam etti. Manevi atmosferin hakim olduğu törende umre yolcuları, kutsal topraklara kavuşmanın heyecanını yaşadı. Programda umre yolcularına hitap eden Müftüs Osman Aydın, kutsal yolculuğun yalnızca bir ziyaret olmadığını, aynı zamanda manevi bir arınma ve yenilenme fırsatı olduğunu vurguladı. Umre ibadetinin önemine dikkat çeken Aydın, bu anlamlı yolculuğun umrecilerin hayatlarında yeni bir sayfa açması gerektiğini ifade etti.

Programın sonunda Başkanlık Müftüsü İbrahim Halil Demir tarafından dua edildi. Yapılan duaların ardından umre kafilesi, kutsal topraklara gitmek üzere Düzce'den uğurlandı.

Kaynak: İHA
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