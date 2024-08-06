Düzce Diyanet İzcilik Kulübü Gölyaka\'da Kamp Düzenledi

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Düzce Diyanet İzcilik Kulübü, Gölyaka Kültür Park'ta kamp 3 gün kamp düzenlendi.

Düzce İl Müftülüğü Diyanet İzcilik Kulübü tarafından 2-4 Ağustos 2024 tarihleri arasında Gölyaka Kültür Park'ta izcilik kampı düzenledi. Düzenlenen kampın açılış programına katılan Düzce Müftüsü Osman Aydın, Müftü Yardımcıları Hasan İzmirli ve Yavuz Horoz; Diyanet izci kulübü kampını ziyaret edip izciler ile buluştu. Müftü Aydın, genç izcilerden kampın atmosferi ve faaliyetler hakkında memnuniyetini dinledi. Müftü Aydın genç izcilerin bu tarz faaliyetlerin daha sık olmasını taleplerini memnuniyetle karşılayıp, elinden gelen desteği vereceğine dair genç izcilere söz verdi. - DÜZCE