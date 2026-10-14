Düzce Gümüşova Kaymakamı Orhan, üretim tesisini inceleyip yetkililerden bilgi aldı - Son Dakika
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Düzce Gümüşova Kaymakamı Orhan, üretim tesisini inceleyip yetkililerden bilgi aldı

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Düzce Gümüşova Kaymakamı Orhan, üretim tesisini inceleyip yetkililerden bilgi aldı
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Düzce Gümüşova Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, ilçedeki bir üretim tesisinde incelemelerde bulunarak işletmenin üretim süreçleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Görüşmede tesisteki çalışmalar ele alındı, üretim faaliyetleri değerlendirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesi Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, ilçede faaliyet gösteren üretim tesisinde incelemelerde bulunarak işletmenin üretim süreçleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gümüşova Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, ilçedeki üretim faaliyetlerini yerinde incelemek amacıyla bir üretim tesisinde incelemeler gerçekleştirdi. Tesiste yürütülen çalışmaları değerlendiren Kaymakam Orhan, üretim süreçleri ve işletmenin faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Görüşmede, tesiste gerçekleştirilen çalışmalar ele alınırken üretim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA
GümüşovaEkonomiÜretimGüncelDüzceYerelSon Dakika

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