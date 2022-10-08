Düzce haberleri... Düzce Milli Eğitim Müdürü Kırbaç oldu

Yıl sonuna kadar 500 bin okul yöneticisi ve öğretmenin ilk yardım sertifikası alması sağlanacak

Kaynak: İHA

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