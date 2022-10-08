Düzce haberleri... Düzce Milli Eğitim Müdürü Kırbaç oldu - Son Dakika
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Düzce haberleri... Düzce Milli Eğitim Müdürü Kırbaç oldu

08.10.2022 09:36
Düzce haberleri... Düzce Milli Eğitim Müdürü Kırbaç oldu

Gelen Düzce haberlerine göre DÜZCE(İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürü Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Tamer Kırbaç oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürü Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Tamer Kırbaç oldu.

Cumhurbaşkanlığı atama kararları resmi gazetede yayınlandı. Düzce'de Ağustos 2021'de görevlendirmeyle göreve başlayan Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmen atandı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce haberleri... Düzce Milli Eğitim Müdürü Kırbaç oldu - Son Dakika

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