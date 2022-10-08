Düzce haberleri... Düzce Milli Eğitim Müdürü Kırbaç oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürü Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Tamer Kırbaç oldu.
Cumhurbaşkanlığı atama kararları resmi gazetede yayınlandı. Düzce'de Ağustos 2021'de görevlendirmeyle göreve başlayan Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmen atandı. - DÜZCE
Kaynak: İHA
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