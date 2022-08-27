Düzceli gençler Antalya kampına uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzceli gençler Antalya kampına uğurlandı

27.08.2022 09:53
Düzceli gençler Antalya kampına uğurlandı

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı 'Bir Kardeşlik İklimi' kampları çerçevesinde Düzceli gençler Antalya Alaattin Keykubat kampına uğurlandı.

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı 'Bir Kardeşlik İklimi' kampları çerçevesinde Düzceli gençler Antalya Alaattin Keykubat kampına uğurlandı.

Bir kardeşlik iklimi adı ile başlatılan doğa kampları Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen binlerce öğrencinin katılımı ile farklı şehirlerde yapılmaya devam ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı kamplarının 8. Dönemi Antalya'da yapılıyor. Düzenlenen kampa da Düzce'den 45 öğrenci gönderildi. Antalya Alaattin Keykubat kampına gönderilen Düzceli gençler burada çeşitli spor aktivitelerinde bir çok kişi ile bir araya gelecek. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Atatürk ve Anıtkabir'i Yahudilikle ilişkilendirerek paylaşım yapmıştı! Gençlik Hizmetleri Müdürü görevden alındı Atatürk ve Anıtkabir'i Yahudilikle ilişkilendirerek paylaşım yapmıştı! Gençlik Hizmetleri Müdürü görevden alındı Düzce Belediyeden genç voleybolculara destek Düzce Belediyeden genç voleybolculara destek
Kaynak: İHA

Antalya, gençlik, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzceli gençler Antalya kampına uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:27 Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak yaşamını yitirdi
07:58 Oyuncu Mustafa Üstündağ, gazeteci Tuba Kalçık ile nikah masasına oturdu
04:59 İstanbul'da feci kaza! Kamyonete çarpan motosiklet alev aldı: 2 ölü
03:49 Şiddetli yağış Esenyurt'u vurdu! Caddeler göle döndü, evleri su bastı
23:56 Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 50 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın son hali sevenlerini şaşırttı
23:53 Süper Lig'de inanılmaz karşılaşma! Tam 7 gol atıldı
23:51 Son ankette çarpıcı sonuç! Katılımcıların yüzde 53'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamıyor
22:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez
22:00 Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek
21:57 Aşk yaşadıkları iddia edilen Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, kameralara yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 09:53:26. #1.12#
SON DAKİKA: Düzceli gençler Antalya kampına uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement