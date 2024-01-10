Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerini ağırladı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, polislik hayali olan Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören öğrencileri ağırladı.

Toplum destekli polislik faaliyetleri dahilinde Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören; Ahmet Efe Kolçak, arkadaşları ve öğretmeni ile birlikte Emniyet Müdürlüğünün misafiri oldu.

Polisler, öğrencilere birimleri gezdirilerek çeşitli hediyeler verdiler. Öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadılar. - DÜZCE