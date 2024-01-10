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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerini ağırladı - Son Dakika
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerini ağırladı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, toplum destekli polislik faaliyetleri kapsamında Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerini misafir etti. Polisler, öğrencilere birimleri gezdirerek hediyeler verdi ve öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerini ağırladı
10.01.2024 - 15:14,
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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, polislik hayali olan Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören öğrencileri ağırladı.

Toplum destekli polislik faaliyetleri dahilinde Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören; Ahmet Efe Kolçak, arkadaşları ve öğretmeni ile birlikte Emniyet Müdürlüğünün misafiri oldu.

Polisler, öğrencilere birimleri gezdirilerek çeşitli hediyeler verdiler. Öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadılar. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerini ağırladı - Son Dakika


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