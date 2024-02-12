Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Dedektifleri Projesiyle Binlerce Öğrenciye Eğitim Verdi - Son Dakika
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Dedektifleri Projesiyle Binlerce Öğrenciye Eğitim Verdi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Dedektifleri Projesiyle Binlerce Öğrenciye Eğitim Verdi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında geçen yıl 10 binin üzerinde öğrenciye genel trafik kuralları hakkında eğitim verdi. Polis ekipleri, huzur ve güven ortamının sağlanmasının yanı sıra bilgilendirme ve eğitime de önem veriyor. Çocuklara yönelik olarak da trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirme yapılarak uygulamalı eğitimler gerçekleştiriliyor.

12.02.2024 14:42  Güncelleme: 14:43
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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Trafik Dedektifleri Projesiyle geçen yıl 10 binin üzerinde öğrenciye eğitim genel trafik kuralları hakkında bilgiler verdiler.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler huzur ve güven ortamının sağlanmasının yanı sıra bilgilendirme ve eğitime önem veriyor. Ekipler çarşı pazar gezerek halkı dolandırıcılık, bisiklet hırsızlığı, Kades hakkında bilgiler aktarıyorlar, broşür dağıtıyorlar.

Çocuklara yönelik olarak ise Trafik Dedektifleri Projesiyle de çocuklara genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılarak trafik pistinde uygulamalı eğitim gerçekleştiriyorlar.

Polis ekipleri geçen yıl 10 bin 208 öğrenciye eğitim verdi. Bu yılda eğitimlere devam eden Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ocak ayında 960 öğrenciye eğitim verdiler. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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