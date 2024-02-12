Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Dedektifleri Projesiyle Binlerce Öğrenciye Eğitim Verdi

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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Trafik Dedektifleri Projesiyle geçen yıl 10 binin üzerinde öğrenciye eğitim genel trafik kuralları hakkında bilgiler verdiler.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler huzur ve güven ortamının sağlanmasının yanı sıra bilgilendirme ve eğitime önem veriyor. Ekipler çarşı pazar gezerek halkı dolandırıcılık, bisiklet hırsızlığı, Kades hakkında bilgiler aktarıyorlar, broşür dağıtıyorlar.

Çocuklara yönelik olarak ise Trafik Dedektifleri Projesiyle de çocuklara genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılarak trafik pistinde uygulamalı eğitim gerçekleştiriyorlar.

Polis ekipleri geçen yıl 10 bin 208 öğrenciye eğitim verdi. Bu yılda eğitimlere devam eden Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ocak ayında 960 öğrenciye eğitim verdiler. - DÜZCE