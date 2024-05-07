Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç'un makam odasının balkonunda kumru yuvası - Son Dakika
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Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç'un makam odasının balkonunda kumru yuvası

Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç\'un makam odasının balkonunda kumru yuvası

Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç'un makam odasının balkonunda bulunan küllüğe kumru yuva yaptı. Kumrunun bakımını üstlenen Fazlı Koç, sigara içmediği için küllüğün kullanılmadığını ifade ederek, 'Onlar bizim misafirlerimiz' dedi.

07.05.2024 12:47
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Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç'un makam odasının balkonunda bulunan küllüğe kumru yuva yaptı. Kumrunun bakımını üstlenen Fazlı Koç, sigara içmediği için küllüğün kullanılmadığını ifade ederek, "Onlar bizim misafirlerimiz" dedi.

Düzce İl Genel Meclis'indeki makam odasının balkonunda bulunan küllük, kumrunun yuvası oldu. Balkona çıktığında küllükteki yavruları gören Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, yuvaya zarar vermeyerek, kumruların bakımını üstlendi.

Sigara içmediğini, bu sebeple küllüğün de kullanılmadığını söyleyen Başkan Fazlı Koç, "Sigara kullanmamanın avantajı sanırım. Küllüğümüz vardı. Bir süredir de balkonu kullanmıyorduk. Kuş da gelip küllüğe yuva yapmış. 2 tane de yavrusu var. Bizde elimizden geldiğince kuşlara bakmaya çalışıyoruz. Onlar bizim misafirlerimiz. İnşallah vakti gelince onlar da anneleri gibi uçarlar. Güzel bir ortam oluştu. Her gelene kapımız açık" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç'un makam odasının balkonunda kumru yuvası - Son Dakika

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