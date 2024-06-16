Düzce İl Jandarma Komutanlığı Traktör Sürücülerine Güvenli Kullanım Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Düzce İl Jandarma Komutanlığı Traktör Sürücülerine Güvenli Kullanım Eğitimi Verdi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, traktör sürücülerine tarım araçlarının güvenli kullanımı ve reflektör takılmasıyla ilgili bilgiler verdi. Cumayeri İlçesi Dokuzdeğirmen köyünde gerçekleştirilen eğitimde, traktörlerde ROPS demiri kullanımı ve tarım araçlarının güvenli kullanımı ile traktör römorklarına reflektör takılması konularında bilgilendirme yapıldı.

16.06.2024 11:44
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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri traktör sürücülerine tarım araçlarının güvenli kullanımı ve reflektör takılmasıyla ilgili bilgiler verdi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma trafik timlerince; Cumayeri İlçesi Dokuzdeğirmen köyünde traktör kazalarının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla traktör sürücülerine eğitim verildi. Traktörlerde ROPS demiri kullanımı ve tarım araçlarının güvenli kullanımı ile traktör römorklarına reflektör takılması hakkında bilgilendirmede bulundular. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Düzce İl Jandarma Komutanlığı Traktör Sürücülerine Güvenli Kullanım Eğitimi Verdi - Son Dakika
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