Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kurban Satış Yerlerinde Denetim Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kurban Satış Yerlerinde Denetim Çalışmalarını Sürdürüyor

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık sevklerinin başlamasıyla birlikte, kurban satış yerlerindeki hizmetlerin aksamaması için denetim çalışmalarını sürdürüyor. İl Müdürü Esra Uzun, kurbanlık hayvan satış noktası olarak belirlenen Düzce Hayvan Pazarında incelemelerde bulundu ve besicilerle bilgi alışverişinde bulundu. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurbanlıklarını temin edebilmeleri için denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

14.06.2024 12:43
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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık sevklerinin başlaması ile birlikte, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde kurban satış yerlerindeki hizmetlerin aksamaması için denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun kararıyla Düzce'de kurbanlık hayvan satış noktası olarak belirlenen Düzce Hayvan Pazarında İl Müdürü Esra Uzun, İl Müdür Yardımcısı Sadık Kelez ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Çolak ile birlikte incelemelerde bulundu. Heyet, satış yeri yetkililerinden bilgi aldı. Kurbanlık fiyatları, satış bilgileri ve genel hayvancılık konularında besicilerle bilgi alışverişinde bulunuldu.

İl Müdürü Esra Uzun, "Dini vecibelerini yerine getirmek için kurbanlık arayan vatandaşlarımızın sağlıklı ve kayıtlı hayvan bulabilmelerinin en iyi yolu, Müdürlüğümüzden onaylı hayvan satış yerlerinden temin etmeleridir. Kurbanlık olarak değerlendirilen hayvanların Bakanlığımızın mobil uygulaması 'Tarım Cebimde' üzerinden küpe numaraları girilerek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla ilgili yaşı, türü, ırkı, cinsiyeti ve aşı bilgilerine ulaşılabilmektedir. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hayvan hareketleri ve bu hareketlere bağlı olarak yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla gerekli önlemler alınmış olup, Müdürlüğümüzce hayvancılık işletmeleri ve hayvan pazarında kontroller sıkı bir şekilde yapılmaktadır" dedi.

Vatandaşların kurbanlarını güvenilir bir ortamda temin etmeleri için çalıştıklarını belirten Uzun "Kurban Bayramı süresince tüm vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurbanlıklarını temin edebilmeleri için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kurban Satış Yerlerinde Denetim Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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