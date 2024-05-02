Düzce İli Belediyeleri Katı Atık Birliği Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Düzce İli Belediyeleri Katı Atık Birliği Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Düzce İli Belediyeleri Katı Atık Birliği Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Düzce İli Belediyeleri Katı Atık Birliği (DİKAB) Meclisi, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Görev dağılımının yapıldığı toplantıda, Birlik Başkanlığına Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü seçildi. Faaliyet alanına sokak hayvanları da eklendi.

02.05.2024 17:48  Güncelleme: 17:51
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Düzce İli Belediyeleri Katı Atık Birliği (DİKAB) Meclisi, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Görev dağılımının yapıldığı toplantıda, Birlik Başkanlığına Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü seçildi.

Düzce Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen DİKAB Meclis toplantısına, Vali Selçuk Aslan, birliğe üye belediyelerin ve özel idarenin temsilcileri katılım sağladı.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal başkanlığında yapılan toplantıda, yapılan gizli oylamada, DİKAB Başkanlığı'na Faruk Özlü getirilirken, Düzce İl Genel Meclisi Üyesi Şükrü Sert Meclis 1. başkan vekili, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak Meclis 2. başkan vekili seçildi.

Katip Üye seçiminde ise Çilimli Belediye Meclis Üyesi Muhammet Kaplan ve Yığılca Belediye Meclis Üyesi Ercüment Şahin asil, Akçakoca Belediye Meclis Üyesi Sefer Tuzcuoğlu ve Gümüşova Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Daymaz ise yedek üye olarak belirlendi.

Birlik encümen üyeliğine de, İl Genel Meclisi Üyesi Şükrü Sert, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal ve Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekçi getirildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu ise, Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, Beyköy Belediye Başkanı Fatih Ocak ve Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız'dan oluştu.

Toplantıda, DİKAB Başkanlığı'na seçilen Özlü'ye proje ve protokol yetkisi de verildi.

Faaliyet alanında sokak hayvanları da eklendi

Öte yandan meclis toplantısında, Düzce İli Katı Atık Birliği'nde tüzük değişikliği kararı da alındı. Yapılan değişiklik ile Düzce'de katı atıkların bertarafı için kurulmuş bulunan ve Düzce Belediyesi, İl Özel İdaresi ve ilçe-belde belediyelerinin ortağı olduğu birliğin faaliyet alanına başıboş ve sahipsiz sokak hayvanları da eklendi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce İli Belediyeleri Katı Atık Birliği Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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