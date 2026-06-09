Düzce iş kulübü istihdama katkı sağlamaya devam ediyor

Düzce İş Kulübü, iş arayanlar ve işverenler arasında köprü vazifesi göremeye, Düzce de istihdama katkı sağlamaya devam ediyor Kulüp, 2026 yılının ilk 5 aylık döneminde başvuran 2 bin 516 kişiden 242'sinin işe yerleştirilmesini sağladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri, Düzce Belediyesi İştirak Şirketi BelKA İnsan Kaynakları A.Ş, Düzce Valiliği, İŞKUR ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında 27 Aralık 2019 tarihinde kurulan İş Kulübü, şehrin istihdam gücünü artırmak ve dezavantajlı grupları iş gücüne kazandırmayı sürdürüyor. Düzce Belediyesi'nin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek öncülük ettiği girişim, iş arayanlara önemli avantajlar sağlamasının yanı sıra işverenlerin de ihtiyaçlarına uygun nitelikli iş gücüne ulaşmalarını sağlıyor.

2026 yılında da çalışmalarını sürdüren İş Kulübü, ilk 5 aylık dönemde toplam 2 bin 516 başvuru alırken, toplam 242 kişinin işe yerleştirilmesine ön ayak oldu. İşe yerleştirilen kişilerden 57'si kadın, 185'i erkek olarak öne çıkarken, sabıkalı 4, engelli 4 ve emekli 2 kişinin de işe yerleştirilmesi yine aynı dönem içerisinde gerçekleşti. - DÜZCE