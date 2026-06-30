Düzce İtfaiyesi yedi 24 vatandaşın yanında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce İtfaiyesi yedi 24 vatandaşın yanında

Düzce İtfaiyesi yedi 24 vatandaşın yanında
30.06.2026 12:58  Güncelleme: 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2026 yılının ilk 5 ayında 238 vakaya müdahale etti, 2 bin 499 vatandaşa afet bilinçlendirme eğitimi verdi ve 19 tatbikat gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2026 yılında gerçekleştirdiği çalışmalara yönelik faaliyet raporunu yayımladı. Rapora göre, 2026'nın ilk 5 aylık döneminde toplam 238 vakaya müdahale etmesinin yanı sıra düzenlediği eğitimlerle afet konusunda toplumsal bilinçlendirmeye katkı sağladı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2026 yılının ilk 5 ayını içeren faaliyet raporunu paylaştı. Müdürlük, tecrübeli personeli ve tam donanımlı modernize araçlarıyla her türlü afetle mücadelesinin yanı sıra Konuralp ve Bahçeşehir bölgelerinde bulunan müfrezeler ile Düzce başta olmak üzere gerektiği zamanlarda bölge ve Türkiye genelinde yaşanan olaylara müdahale etti.

Müdürlük, 2026 yılı faaliyet raporuna da yansıyan rakamlar neticesinde ilk 5 aylık süreçte toplamda 541 vaka ihbarı aldı. Ekipler, 291'i yangın, 177'si kentsel insan ve hayvan kurtarma olan ihbarlar başarılı şekilde tamamlandı.

Farkındalık artıyor

Okullarda, fabrikalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında itfaiyecilik, yangından kurtarma ve temel yangın bilgisi gibi konularda 2 bin 499 vatandaşa afet bilinçlendirme eğitimleri gerçekleştiren müdürlük, aynı zamanda 19 tatbikatın gerçekleştirilmesini sağlayarak toplumsal bilinçlendirilmenin arttırılmasına katkı sağladı.

Ruhsat denetimlerini aksatmadan yerine getirmeye devam eden müdürlük, söz konusu dönemde 316 denetim gerçekleştirirken, ayrıca 21 trafik kazasına müdahale etti ve 15 su tahliye işlemi gerçekleştirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Düzce, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce İtfaiyesi yedi 24 vatandaşın yanında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası
“TikTok’ta beğeni“ tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı "TikTok'ta beğeni" tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık’ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Almanya’da silahlı saldırı: 5 ölü Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
Adana’da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü Adana'da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü

13:27
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
13:18
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü! Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
13:03
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı 174 bin lira ceza yazıldı
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı
12:47
Herkes Bakan Tekin’i etiketliyor Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
12:02
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı
11:28
Türkiye’de 1 Temmuz’da hayat değişiyor İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 13:57:44. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce İtfaiyesi yedi 24 vatandaşın yanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.