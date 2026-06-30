Düzce İtfaiyesi yedi 24 vatandaşın yanında

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2026 yılında gerçekleştirdiği çalışmalara yönelik faaliyet raporunu yayımladı. Rapora göre, 2026'nın ilk 5 aylık döneminde toplam 238 vakaya müdahale etmesinin yanı sıra düzenlediği eğitimlerle afet konusunda toplumsal bilinçlendirmeye katkı sağladı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2026 yılının ilk 5 ayını içeren faaliyet raporunu paylaştı. Müdürlük, tecrübeli personeli ve tam donanımlı modernize araçlarıyla her türlü afetle mücadelesinin yanı sıra Konuralp ve Bahçeşehir bölgelerinde bulunan müfrezeler ile Düzce başta olmak üzere gerektiği zamanlarda bölge ve Türkiye genelinde yaşanan olaylara müdahale etti.

Müdürlük, 2026 yılı faaliyet raporuna da yansıyan rakamlar neticesinde ilk 5 aylık süreçte toplamda 541 vaka ihbarı aldı. Ekipler, 291'i yangın, 177'si kentsel insan ve hayvan kurtarma olan ihbarlar başarılı şekilde tamamlandı.

Farkındalık artıyor

Okullarda, fabrikalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında itfaiyecilik, yangından kurtarma ve temel yangın bilgisi gibi konularda 2 bin 499 vatandaşa afet bilinçlendirme eğitimleri gerçekleştiren müdürlük, aynı zamanda 19 tatbikatın gerçekleştirilmesini sağlayarak toplumsal bilinçlendirilmenin arttırılmasına katkı sağladı.

Ruhsat denetimlerini aksatmadan yerine getirmeye devam eden müdürlük, söz konusu dönemde 316 denetim gerçekleştirirken, ayrıca 21 trafik kazasına müdahale etti ve 15 su tahliye işlemi gerçekleştirdi. - DÜZCE