Düzce\'de tarım ve e-ticaret platformu hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi

ticaret platformu hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kadın Emeği Merkezinin birlikte organize ettiği Türkiye İş Bankası tarafından çiftçi ve girişimci kadınlara yönelik Düzce Kadın Emeği Merkezinde finansal okuryazarlık, tarımsal finansman kaynakları ve e-ticaret platformu hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Tarım ve kadın temalı toplantıda kadın kooperatiflerinin tarımsal finansman, tarımsal teknoloji ve ziraat bilgilerini aktarıldı.
Etkinlikte; Türkiye İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Bölümü'nden Birim Müdürü Çiğdem Çakmak Yurdagel, Dilber Kavanoz Altınörs ve Ahmet Nazmi Durgut tarafından yapılan sunumda bankanın üreticilere yönelik ücretsiz bir tarım teknoloji platformu olan İmeceMobil, üreticilerin finansal anlamda farkındalıklarını yükseltmek üzere gelir-gider dengelerini nasıl sağlayacakları konularında eğitim niteliğinde bilgiler aktarıldı.
Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun 39 kadın girişimcinin yer aldığı Türkiye'deki ilk Kadın Emeği Merkezinde yapılan bilgilendirme toplantısında, tarımsal girişimciliğin güçlenmesi için girişimci kadınların desteklenmesi adına bu toplantının faydalı olduğunu söyledi. Uzun ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığının sunduğu Kırsal Kalkınma desteklerinden kadınların projelere başvurarak sunulan imkanlardan yararlanması gerektiğini, Kadın Emeği Merkezinde üretilen El Emeği ürünleri yapacakları projelerle arttırabileceklerini belirtti.
Tanıtımlar ve konuşmalar sonrasında etkinlik sona erdi. - DÜZCE
Usta sanatçı Orhan Gencebay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum için özel bir şarkı besteledi ve hediye etti. Şarkıda İstanbul'a ve tarihi değerlerine vurgu yapılırken, klipte Murat Kurum'un samimi görüntüleri ve İstanbul manzaraları yer aldı. Kurum da şarkıyı yayınlayarak "Teşekkürler Orhan baba" dedi.
Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü DEAŞ üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli operasyonla yakalandı. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonucunda, terör örgütüne bağlı failler ile bu eylemle ilişkili olduğu değerlendirilen zanlılar tespit edildi. Operasyon sırasında adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tarihlerini açıkladı. SSK emeklileri için 6 Şubat, Bağ-Kur emeklileri için ise 7 Şubat tarihinde fark ödemeleri gerçekleştirilecek.
Gazilerle ilgili yapılan bir skeçteki "Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözlerinden dolayı tepki çeken Güldür Güldür Show ekibi, izleyicilerden özür dilerek videoyu yayından kaldırdı.
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Miami bölgesinde lüks bir otelin önünde kavga eden kadınların görüntüsü büyük yankı uyandırdı. Saç saça baş başa kavga eden kadınlardan birinin olay anında üstünün yırtılması ve göğüslerinin açılması dikkatlerden kaçmadı.
İstanbul taksiye binen bir yolcu, taksimetre ücretini ödemeyi reddetti. Araçtan inen kadın, taksiciye saldırmaya başladı ve cep telefonuyla görüntü çekti. Videoyu silmesi karşılığında ücreti ödeyeceğini söyleyen kadın, çevreden geçenlerin müdahalesine rağmen sakinleşmedi ve taksiciye küfürler etti.
Son dönemde babasına yönelik iddialarla gündeme gelen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etti. Koltuğa Fatih Karahan'ın oturduğunun duyurulduğu karar metnindeki "Görevden alındı" şeklindeki ifade dikkat çekti.
Son Dakika › Yerel › Düzce'de tarım ve e-ticaret platformu hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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