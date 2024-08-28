Düzce Kent Konseyi Başkanı Cihan Ünal'a Kadınlar Hayırlı Olsun Ziyareti - Son Dakika
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Düzce Kent Konseyi Başkanı Cihan Ünal'a Kadınlar Hayırlı Olsun Ziyareti

Düzce Kent Konseyi Başkanı Cihan Ünal\'a Kadınlar Hayırlı Olsun Ziyareti

Düzce'de kent konseyinin yeni başkanı olan Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ünal, Kadın Meclisi tarafından hayırlı olsun ziyaretinde bulunularak yapmak istedikleri çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

28.08.2024 17:26  Güncelleme: 17:28
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Düzce Kent Konseyi başkanlığına seçilen Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ünal'a, Düzceli kadınlar hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yapmak istedikleri çalışmaları aktardı.

Düzce'de kent konseyinin yeni başkanı oy birliği ile Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ünal olmuştu. Ünal, kent genelinde çeşitli çalışmaların yapılması için çalışmalarını sürdürürken, Kadın meclisi kent konseyi başkanlığına seçilen Ünal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zeliha Altıntaş, yönetim ve çalışma grubu başkanları Düzce Kent Konseyi Başkanlığı'na seçilen Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ünal'ı ziyaret ederek, yeni dönemde kadınların yapmak istedikleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Kent Konseyi Başkanı Cihan Ünal'a Kadınlar Hayırlı Olsun Ziyareti - Son Dakika

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