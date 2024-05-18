Düzce Kırım Türkleri Eğitim ve Kültür Merkezi'nde Sürgün Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Düzce Kırım Türkleri Eğitim ve Kültür Merkezi'nde Sürgün Anma Programı Düzenlendi

Düzce Kırım Türkleri Eğitim ve Kültür Merkezi\'nde Sürgün Anma Programı Düzenlendi

Düzce Kırım Türkleri Eğitim ve Kültür Merkezi, sürgünün 80. yıldönümü anma programına ev sahipliği yaptı. Törende, vatanlarından sürgün edilerek soykırıma uğrayan Kırım Türkleri için dua edildi.

18.05.2024 09:14  Güncelleme: 09:15
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Düzce Kırım Türkleri Eğitim ve Kültür Merkezi, sürgünün 80. yıldönümü anma programına ev sahipliği yaptı. Törende, vatanlarından sürgün edilerek soykırıma uğrayan Kırım Türkleri için dua edildi.

18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü ve Soykırımı'nın 80. yıldönümü nedeniyle, Düzce Kırım Türkleri Derneği tarafından anma töreni düzenlendi. Düzce Kırım Türkleri Derneği Başkanı Burhan Tutkun yaptığı açılış konuşmasında, 1944 yılının 18 Mayıs günü gece saat 03.00'te Sovyet askerlerince belirlenen Türk evlerine teker teker baskın düzenlendiğini söyledi. Kadınlar, kundaklardaki bebekler, hastalar, yaşlılar, savaşamayacak durumdaki erkeklerden oluşan 423 bin Kırım Tatarı'nın gece yarısı hayvan vagonlarına doldurularak trenlere Orta Asya ülkelerine sürgün edildiğini ifade eden Tutkun, "2024 Kırım Tatar Türklerinin 80. Yılı. Unutmadık, unutmuyoruz, unutturmayacağız" dedi.

Vali Yardımcısı Ömer Yaman, Kırım Türklerinin acı günlerini yad etmek üzere bir araya geldiklerini ifade ederek, "Bundan 80 yıl önce Kırım Türkü kardeşlerimiz trenlere bindirilmek suretiyle, sudan sebeplerle, insani olmayan şartlarda sürgün edilmişler. Bir çeşit soykırım yaşamışlar. Tabi insanlığın tarihi böyle acı hadiselerle dolu. Hatta günümüzde de böyle hadiseler yaşıyoruz. Gazze'de yaşananları görüyoruz, acı çekerek takip ediyoruz. Ama elhamdülillah ki her daim zulme uğrayan kim varsa millet ve devlet olarak onların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

23. Dönem AK Parti Düzce Milletvekili Prof. Dr. Celal Erbay, Kırım Türklerinin acılarını yürekten paylaştıklarını dile getirdi.

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Kırım kültürünün yaşatılması ve geçmişte yaşanan acıların unutulmaması adına böyle bir mekanı Düzce'ye kazandırdığı için Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye teşekkür etti.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Sarıcan, bulundukları coğrafyadan, yurtlarından, evlerinden bir gece vahşi bir şekilde sığır trenleri ile sürgün edilen Kırım Tatar Türkleri'nin aslında bir soykırıma uğradıklarını dile getirdi. Düzce Belediyesi olarak, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleriyle bir kültür merkezini kazandırdıklarını kaydeden Sarıcan, "Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu güzel atmosferi, bu güzel binayı oluşturduk. Ama buradaki temel amacımız kendi kültürümüzü, kardeşlerimizin kültürlerini, acımızı da unutmadan yaşatmak. Bu vesile ile buradaki soydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz, teşekkür ediyoruz. Biz Düzce Belediyesi olarak her daim sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sürgünü anlatan resim sergisinin de açıldığı anma etkinliğinde, Nusrettin Camii İmam Hatibi Halit Akça tarafından hayatını kaybedenler için dua edildi. Etkinliğe katılanlara Konuralp pilavı, ayran ve tatlı ikramı da yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Kırım Türkleri Eğitim ve Kültür Merkezi'nde Sürgün Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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