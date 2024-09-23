Düzce Kuzu Kestaneleri Yeni Pazarında Yaşatılacak

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Düzce Belediyesi'nin tanınması noktasında önemli girişimler gerçekleştirdiği Coğrafi İşaretli Düzce Kuzu Kestanesi üretici ile alıcıları yeni yerinde karşılayacak. Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen vatandaşlar 25 Eylül Çarşamba gününden itibaren Hamidiye Modern Pazaryerinde kurulacak kestane pazarında buluşacak.

Türkiye'nin en iyi kebaplık kestanesinin yetiştiği ve coğrafi işaretli olan Düzce Kuzu Kestaneleri, 25 Eylül Çarşamba gününden itibaren Hamidiye Modern Pazaryerinde kurulacak tezgahlardan tüm Türkiye'ye dağılacak. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatları ile hazırlanan çalışma çerçevesinde daha önce Aziziye Mahallesinde bulunan eski pazaryerinde açılan kestane pazarı, bundan böyle yeni yerinde hizmet verecek.

Hamidiye Modern Pazaryerinde daha nezih, daha hijyenik ve iyileştirilmiş bir fiziki ortamda kestane üreticileri ile vatandaş ve tedarikçileri buluşturacak olan pazar, coğrafi işaretli Düzce kuzu kestanesinin toptan ve perakende satışı ile tüm Türkiye'ye dağıtılmasına vesile olacak.

25 Eylül Çarşamba akşamı itibariyle kapılarını açacak olan kestane pazarı, her hafta Pazar ve Çarşamba akşamları toptancı pazarı olarak faaliyetlerine devam edecek. - DÜZCE