Düzce MEB AKUB, İtfaiye ile okullardaki afet tatbikatlarını değerlendirdi

Düzce MEB AKUB ekibi, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile bir araya gelerek afetlerle mücadele kapsamında yürütülen ortak çalışmaları değerlendirdi. Görüşmede okullarda gerçekleştirilen eğitim ve tatbikatlar da ele alındı.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren MEB AKUB ikibi, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek afetlere hazırlık ve müdahale çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Gerçekleştirilen görüşmeye İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Mehmet Caner Polat, itfaiye personeli ve MEB AKUB ekibi katıldı. Görüşmede, afetlerle mücadele kapsamında kurumlar arasında yürütülen iş birliği değerlendirilirken, özellikle okullarda gerçekleştirilen eğitimler, tatbikatlar ve destek faaliyetleri ele alındı. MEB AKUB Ekibi, eğitim kurumlarında gerçekleştirilen afet farkındalık çalışmaları ve tatbikatlara sağlanan katkılardan dolayı Düzce Belediyesi İtfaiye teşkilatına teşekkür etti.