Düzce millet bahçesinde çocuk şenliği - Son Dakika
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Düzce millet bahçesinde çocuk şenliği

23.04.2022 16:04
Düzce millet bahçesinde çocuk şenliği

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'nci yıldönümünde Millet Bahçesi'nde 'Çocuk Şenliği' düzenledi.

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'nci yıldönümünde Millet Bahçesi'nde 'Çocuk Şenliği' düzenledi.

Düzce Belediyesi, pandemi dolayısıyla iki yıldır gerçekleştiremeyen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini, bu yıl dolu dolu geçirmek için bir dizi etkinlik düzenledi. Kültür İşleri Müdürlüğü Çocuk Kulübü tarafından, Millet Bahçesinde çocuk şenliği gerçekleştirildi. Miniklerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte balon ve bayrak dağıtımı yapan Çocuk Kulübü, ayrıca çeşitli ikramlarda bulunarak çocukların mutluluklarına ortak oldu. - DÜZCE

Düzce millet bahçesinde çocuk şenliği
Düzce millet bahçesinde çocuk şenliği
Düzce millet bahçesinde çocuk şenliği
Düzce millet bahçesinde çocuk şenliği

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Düzce Belediyesi, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düzce millet bahçesinde çocuk şenliği - Son Dakika


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