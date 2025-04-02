Düzce\'nin Eski Belediye Başkanı Yusuf Ercan Vefat Etti

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Konuralp Beldesi eski belediye başkanı Yusuf Ercan hayatını kaybetti.

Konuralp Belediyesi eski belediye başkanı Yusuf Ercan vefat etti. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yayınladığı taziye mesajında "Değerli dava arkadaşımız, Konuralp Belediyesi Eski Belediye Başkanı Yusuf Ercan'ın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine, başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Yusuf Ercan'ın cenazesi 3 Nisan 2025 Perşembe günü öğle namazına müteakip Düzköy aile mezarlığında defnedecek. - DÜZCE