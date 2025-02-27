Düzce'nin Turizm Potansiyeli Artıyor - Son Dakika
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Düzce'nin Turizm Potansiyeli Artıyor

Düzce\'nin Turizm Potansiyeli Artıyor

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce'nin turizm yatırımlarını artırmak için bilgilendirme toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan Bıyık, turizm yatırımcılarının ilgisinin arttığını ve Düzce'nin doğal güzellikleri ile zenginliklerinden bahsetti. Toplantıda, Düzce'nin turizm stratejileri ve projeleri hakkında bilgi verildi.

27.02.2025 13:03  Güncelleme: 13:08
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın, Düzce'nin turizmine katkı sağlamak ve turizm yatırımlarını artırmak amacıyla başlattığı çalışmalar, düzenlenen bilgilendirme toplantısı ile kamuoyu ile paylaşıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, turizm alanında yapmış oldukları çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını aktardı. Turizm yatırımcılarının şehre ilgisinin arttığını aktaran Bıyık, "Düzcemiz muhteşem doğal ve kültürel zenginliklere sahip olmasının yanı sıra Batı Karadeniz'in en büyük antik kentine ve daha nice özel imkanlara sahip. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak, turizm alanında yapmış olduğumuz çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Valiliğimiz, Belediyemiz ve diğer paydaşlarımızla birlikte istikrarlı şekilde yürüttüğümüz kampanya, faaliyet ve projeler sayesinde turizm yatırımcılarının da ilimize ilgisi arttı. Zincir otel markaları bir bir ilimizde yatırımlar yapmaya karar veriyor. Hem kamu kaynakları hem de özel sektör imkanları bir araya geldiğinde oluşan sinerjiyi en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. Tabi bu çalışmaları yaparken turizmin sadece ekonomik boyutunu ele almıyor, aynı zamanda sosyal, kültürel, çevresel faktörleri de hesaba katarak Düzce'nin kalkınması için el birliğiyle mücadele ediyoruz. İlimizde yakaladığımız uyum ve ortak çalışma kültürü, ilimizin turizminin gelişmesi açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır. Bugün burada oda olarak ilimizin turizm alanında gelişmesine yönelik yürüttüğümüz faaliyetlerle ilgili bilgi aktarmak adına bir araya geldik. Başta Valimiz Selçuk Aslan ve Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü olmak üzere tüm paydaşlarımıza oluşan uyum ortamına katkılarından dolayı teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Erdoğan Bıyık'ın ardından kürsüye çıkan Düzce Valisi Selçuk Aslan ise Düzce'nin coğrafi birçok avantaja sahip olduğunu belirterek, kentteki tüm dinamiklerin bir arada çalışarak bu avantajları dünya turizmine kazandırmaya gayret ettiğini ifade etti. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce Valisi Selçuk Aslan'a Düzce TSO'nun, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle hazırlamış olduğu Düzce İli Turizm Strateji Raporu kitabını takdim etti.

Programın devamında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Engin Çavuş tarafından Düzce TSO Turizm Faaliyetleri sunumu gerçekleştirildi. Sunumda; Düzce TSO'nun Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle hazırlamış olduğu Düzce İli Turizm Strateji Raporu, Düzce'ye Gelsene ve Düzce'den Alsana portalları, Düzce TSO Turizm Komisyonu çalışmaları, Düzce TSO Turizm Ar-Ge Birimi çalışmaları ve Düzce Konuralp Film Festivali konuları katılımcılara aktarıldı. Düzce TSO Turizm AR-GE Koordinatörü Ömer Özcan tarafında gerçekleştirilen Düzce'ye Gelsene ve Düzce'den Alsana portalları tanıtımlarının ardından kürsüye çıkan Düzce Üniversitesi Akçakoca MYO Öğretim Görevlisi Doç. Yıldırım Yıldırım, 'Düzce'ye Gelsene' portalının bilimsel veriler ile desteklenerek markalaşabileceğini belirterek, markalaşma, turizmde marka olma, markaların tanıtım stratejileri gibi konularda katılımcılara bilgiler verdi. Programın son bölümünde Düzce TSO tarafından hazırlanan Düzce Turizm Haritası hakkında katılımcıların görüşleri alınarak gerekli düzenleme ve eklemelerin yapılacağı belirtildi. Toplantı yapılan soru-cevap etkinliğiyle sona erdi.

Düzenlenen bilgilendirme toplantısına; Düzce Valisi Selçuk Aslan, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, Düzce TSO Turizm Komisyonu Başkanı Ümit Yıldırım, Düzce TSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Akçakoca TSO Başkanı Mehmet Nazım Pazvant, ilçe belediyelerinin temsilcileri, İl Özel İdare Genel Sekreteri Nuri Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek ile kamu ve özel sektör temsilcileri katılım sağladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Yönetim, Erdoğan Bıyık, Ekonomi, Turizm, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'nin Turizm Potansiyeli Artıyor - Son Dakika

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